Se estrecha la presión a Horner

En pleno 'terremoto' por el 'caso Horner', la Fórmula 1 ha 'aterrizado' este miércoles en el paddock de Jeddah, escenario del GP de Arabia. Y lo cierto es que a estas horas hay más interés por el trepidante 'culebrón' que protagoniza el team manager de Red Bull, que por el aspecto deportivo que depara la segunda cita del calendario 2024.

En Arabia no estará Jos Verstappen, que tras la carrera de Bahrein el pasado sábado pidió públicamente la cabeza de Horner. Pero el padre de Max, que le acompaña habitualmente en los circuitos, ya tenía previsto ausentarse este fin de semana para participar en un rally.

Hormer, que en Bahrein tuvo el apoyo explícito de su mujer, la ex Spice Geri Halliwell, y del propietario del 51% de las acciones de Red Bull, el magnate tailandés Chalerm Yoovidhya, no se librará de la presión, ya que pese a que no se verá las caras con Jos, sí tendrá que responder ante el director de la compañía Red Bull Oliver Mitzlaff, que según la prensa alemana se desplazará hasta Jeddah.

Recordemos que Mitzlaff , que se hizo cargo de la parte austríaca de la empresa (49%) tras el fallecimiento de su propietario Dietrich Mateschitz, tenía preparado un comunicado de prensa el pasado 2 de febrero anunciando el despido fulminante de Horner, y que se vio frenado ante la oposición de su socio tailandés.

Según ha trascendido, Mitzlaff aseguró estar "horrorizado" ante las presuntas pruebas en contra de Horner, al que denunció una empleada de la escudería por "conducta inapropiada". Jos Verstappen insiste en que hasta Horner no vaya de Red Bull no desaparecerán las tensiones, aunque sus explosivas declaraciones en Bahrein le hacen un 'flaco' favor a su hijo Max, que en la pista demostró estar un peldaño por delante de todos sus rivales y lo último que necesita es que le desestabilicen en su lucha por el cuarto título Mundial.

Paralelamente, los abogados de Horner, de acuerdo con el diario The Telegraph, plantean demandar a la revista BusinessF1 por un extenso artículo en el que daba muchos detalles sobre el affaire de Horner y sus presuntas connotaciones sexuales. "El artículo está plagado de inexactitudes y es objeto de una reclamación legal", aseguran.