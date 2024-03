¿Quién es quién en el 'Caso Horner'?

La pretemporada del mundial de Fórmual 1 2024 ha tenido un claro protagonista, más allá de las pruebas, las presentaciones y en definitiva el aspecto deportivo. Chris Horner ha ocupado gran parte de la actualidad en las semanas previas al campeonato y el asunto parece lejos de terminar.

El jefe de Red Bull ha sido objeto de una investigación interna por una supuesta 'conducta inapropiada' con una trabajadora de la escudería y tras varios días de incertidumbre, el equipo cerró el asunto manteniendo al británico en su cargo.

Pese a la decisión, oficializada apenas unas horas antes del inicio del campeonato, a esta historia parecen quedarle aún varios capítulos por delante, con varios portagonistas implicados que repasamos a continuación.

Christian Horner

El director de Red Bull Racing es el centro de esta historia. El pasado mes de febrero su nombre saltó a la palestra al conocerse que estaba siendo objeto de una investigación por una 'conducta inapropiada' con una empleado. Poco trascendió oficialmente sobre los detalles del asunto aunque sí hubo muchas filtraciones al respecto que apuntaban a un tema de índole sexual con una trabajadora de la fábrica.

Geri Haliwell

La ex Spice Girl es una de las supuestas danmificadas en este asunto, como esposa de Horner. Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto pero sí acompañó a su marido en su llegada al circuito de Sakhir. Ambos llegaron juntos, de la mano, mostrando de forma gráfica que no hay problemas entre ellos.

Geri Haliwell y Chris Horner en Sakhir / EFE

La empleada

Pocos datos han trascendido sobre la trabajado de Red Bull con la que empezó esta historia. Al menos no de forma oficial ya que tras el 'indulto' a Horner se filtró un Drive con diversa documentación sobre el caso entre la que se encontraban varios datos personales de la denunciante. Datos que, por el momento, se mantienen en el anonimato aunque se sabe que se trata de una mujer de unos 50 años y que, por el momento, continúa en su puesto en las oficians de Mylton Keynes, pese a que Geri Haliwell habría exigido a su marido que cortara todo contacto con la mujer.

Fuentes citadas por 'The Sun' apuntan a que dicha empleada incluso habría pedido volar a Bahrein para apoyar al equipo.

Jos Verstappen

El padre del campeonísimo Max es uno de los grandes agitadores del caso. Su relación con Horner no parece la mejor y el progenitor no se ha lavado las manos en este asunto y ha cargado contra el británico, exigiendo su salida de Red Bull. "Habrá tensión en el equipo mientras Christian siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se está haciendo la víctima, cuando es él quien causa los problemas", indicó tras el GP de Bahrein. Por si faltara algún ingrediente, algunos medios afirmaron que la empleada en cuestión mantiene una relación sentimental con Jos.

Horner y Verstappen padre protagonizaron este fin de semana una acalorada discusión que deja clara la ruptura de la relación entre ambos.

Helmut Marko

El tapado. El expiloto ejerce de asesor para Red Bull, alineado con la vertiente austríaca del equipo, o lo que es lo mismo, el 49% de las acciones que mantiene la familia Mateschitz, fundadora de la marca de bebidas energéticas. Según trascendió, Oliver Mintzlaff, heredero tras la muerte de Dietrich Mateschitz, era partidario de la salida de Horner de la escudería mientras que la familia Yoovidhya, con el 51% de las acciones, apoyó la continuidad del británico.

La relación entre Marko y Horner nunca ha sido buena y ha ido empeorando en los últimos meses, en una batalla de poderes interna dentro del equipo. En medio de la tormenta, el austríaco podría tener un papel más relevante ya que cuenta con la llave del futuro de Max Verstappen. Según han filtrado medios como 'The Telegraaf', en el contrato de Max aparece una cláusula que le permitiría dejar Red Bull en caso de salida o despido de Marko.

Max Verstappen

El piloto, concentrado en el campeonato, se ha visto en medio de la tormenta en una especia de paraguas entre su padre y Marko y su jefe, Horner. MadMax ha evitado posicionarse públicamente y apenas ha hecho declaraciones al respecto más allá de su ambigua respuesta durante la presentación del equipo. "La relación es la misma que siempre, te puedo decir eso. No sé quién escribe este tipo de cosas, pero Christian y yo estamos como siempre", comentó el neerlandés.

En medio del temporal, la figura del piloto se ha convertido en un instrumento de presión entre las partes y es que los rumores de una posible salida de Max del equipo rumbo a Mercedes han empezado a ganar peso.