¿Porque le han dado los 25 puntos a Verstappen?

La FIA ha tenido que aclarar la confusión en la puntuación de la carrera en Japón, que ha coronado a Max Verstappen "Las normas relativas a la asignación reducida de puntos (artículo 6.5) solo se aplican en caso de suspensión de la carrera que no se puede reanudar", subrayan

"¿Soy campeón o no? preguntaba Max Verstappen a su compañero Checo Pérez instantes antes de la ceremonia de podio en el Gran Premio de Japón. Junto al tandem de Red Bull, Charles Leclerc contemplaba la escena atónito. La carrera se resolvió en apenas 45 minutos de acción, después de más de dos horas de interrupción por el accidente de Carlos Sainz en la primera vuelta, bajo la lluvia. Se completaron en total 28 vueltas, poco más del 52%, lo que llevó a muchos, incluído el propio Verstappen, a creer que se repartirían menos puntos. De ahí la sorpresa general cuando justo tras terminar la carrera, en los monitores de la F1 apareció el mensaje "World Champion" para Max.

¿Qué fue exactamente lo que provocó tal confusión, arruinando en parte la celebración en Red Bull?. La explicación se debe a un sutil matiz en el reglamento de la FIA, que habla de "carrera suspendida que no se puede reanudar" al establecer el recorte de puntos.

Hay que remontarse a la nefasta experiencia en Spa 2021, a partir de la cual se redactó un nuevo reglamento específico para garantizar que no se concedieran puntos en carreras que no llegaran a disputarse con bandera verde. Así por ganar una carrera que hubiera completado dos vueltas y menos del 25% de la distancia del gran premio, el ganador sumaría seis puntos. Y solo puntuarían los cinco primeros. En el caso de que las carreras se desarrollasen más allá del 25% pero no del 50%, el ganador lograría 13 puntos. Y en carreras disputadas entre 50% y el 75%, serían 19 puntos por la victoria. Si fuera así, entonces el resultado final en Suzuza, una vez aplicada la penalización de cinco segundos a Leclerc, habría dejado a Verstappen a un punto de coronarse.

Sin embargo, el artículo 6.5 dice estipula lo siguiente: "Si una carrera se suspende de acuerdo con el artículo 57, y no puede reanudarse, los puntos para cada título se adjudicarán de acuerdo con los siguientes criterios...", para a continuación detallar el sistema que hemos comentado. Pero la carrera de Suzuka no entra en este supuesto, ya que se ha disputado hasta la bandera a cuadros tras alcanzar el límite de tres horas de duración del evento. La FIA ha aclarado que "las normas relativas a la asignación reducida de puntos (artículo 6.5) solo se aplican en caso de suspensión de la carrera que no se puede reanudar, y por lo tanto se otorgan los puntos completos, 25, y Max Verstappenes campeón del mundo".