Verstappen, la carambola y el caos

El holandés ha ganado con autoridad bajo la lluvia y ha sido campeón tras una penalización de 5 segundos a Leclerc acabada la carrera

Nuevo doblete de Red Bull en una carrera caótica marcada por la lluvia, el accidente de Carlos Sainz, una grúa en medio de la pista cuando circulaban los monoplazas y las continuas interrupciones. La decimosegunda victoria de Verstappen le ha dado ya su segundo título con cuatro carreras de adelanto, eso sí, tras la carrera y después de que Leclerc fuera penalizado con 5 segundos por saltarse la última chicane ante el acoso de Sergio Pérez.

UN BRILLANTE MAX YA ES BICAMPEÓN

Espectacular victoria de Max Verstappen en Suzuka, donde mostró todas sus cualidades en una pista anegada por la lluvia. En la salida en parado se mostró agresivo para superar en la segunda curva a Leclerc que le había robado la cartera. En la segunda salida, tras el safety car, mostró el equilibrio y madurez en unas condiciones difíciles para imponerse con absoluta autoridad. Un paseo total. El segundo título, con cuatro grandes premios de antelación, hace justicia. Tanto él como Red Bull han sido los mejores, con Pérez ejerciendo de gregario de lujo una vez más. Un triunfo muy especial, precisamente en Japón, el circuito de Honda y justo cuando la marca nipona ha decidido volver a involucrarse de forma oficial en un equipo que nunca ha dejado de lado. Gran carrera de Esteban Ocon, cuarto, que supo mantener a raya a Hamilton y eso nunca es fácil, mientras que Vettel y Latifi, dos pilotos que abandonan la F1, acabaron en los puntos.

CAOS Y UNA SITUACIÓN INACEPTABLE

No entro en la gestión de la carrera ni si las decisiones que se tomaron fueron las correctas o no. Que si se podía empezar tras el coche de seguridad, que fue un error hacerlo en parado, que la carrera de Suzuka tiene que empezar antes, que esta época del año siempre llueve y tantas otras cosas. El hecho, absolutamente inaceptable, fue que Pierre Gasly se encontrara con una grúa de cara en la pista con una visibilidad nula, sin ver nada a 10 metros. Al francés le van a penalizar por ir más rápido de lo permitido bajo la bandera roja, pero bajo ningún concepto tiene que haber una máquina trabajando en pista cuando los coches están rodando y menos en estas circunstancias y en un circuito en el que se produjo el trágico accidente del también francés Jules Bianchi en circunstancias muy parecidas. Los pilotos quieren correr, conscientes de que están en un deporte de riesgo y no se puede poner más obstáculos a su camino. Inaceptable.

DOS VOLANTES A SUBASTA

Con los últimos movimientos de Pierre Gasly a Alpine y de Nick de Vries a Alpha Tauri quedan solo dos volantes libres para el próximo Mundial en un año en el que los movimientos han sido numerosos. Ya saben, si tienen unos ahorrillos aún podrían optar a correr en la Fórmula Uno en 2023… aunque la FIA se muestra cada vez más implacable con el tema de la superlicencia y la enorme mayoría de candidatos que reunieran la primera condición, que tampoco serían muchos, no alcanzarían la segunda. Están en juego el segundo coche de Haas ya que, a pesar de que ninguno de sus pilotos ha sido renovado aún, se da por hecho que Magnussen seguirá y el de Williams con Nicholas Latifi fuera. Los candidatos son múltiples y el primero Mick Schumacher, aunque la pérdida de confianza de Ferrari no le ha ido nada bien en sus aspiraciones. Ambos equipos, muy necesitados, esperan que el piloto que llegue traiga un pan bajo el brazo…