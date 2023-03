Lance Stroll será el compañero de Alonso en Bahréin

El canadiense ha superado con éxito las últimas pruebas y está disponible para el debut Pese a perderse los test por una lesión, Stroll correrá junto a Fernando en Bahréin

Ya es oficial. Lance Stroll correrá el primer Gran Premio de la temporada tras superar las lesiones que sufrió en una caída de bicicleta que le provocó una rotura en uno de los huesos de su brazo.

Tras aterrizar este mismo miércoles en Manama, el canadiense ha superado con éxito las pruebas pertinentes de la FIA y está listo para acompañar a Fernando Alonso en el debut con Aston Martin.

Lance Stroll to participate in the #BahrainGP weekend.



