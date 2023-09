El dato que certifica la caída de Aston Martin

En los últimos tres grandes premios, el equipo de Fernando Alonso ha sumado los mismos puntos que Williams: 6, muy lejos de los equipos punteros ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Después de comenzar la temporada como el segundo mejor equipo de la parrilla tras Red Bull y de que Fernando Alonso encadenase en las primeras carreras de la temporada seis de los siete podios que ha conseguido este año, la involución de Aston Martin comienza a ser preocupante. Más aún porque muchos no lo vieron venir y porque desde la escudería de Silverstone siempre han insistido en que la inversión en mejoras no se detendría hasta el final de curso.

Las estadísticas del equipo de Fernando Alonso demuestran lo contrario y de hecho, salvo Singapur, donde el asturiano lidió con una avería desde la segunda vuelta finalizando 15º, la cosecha del AMR23 no ha sido peor gracias al talento individual de Alonso.

Hay un dato particularmente revelador. En los últimos tres grandes premios, Aston Martin ha sumado un total de 6 puntos, exactamente los mismos que Williams y cinco menos que Alpine. Si lo comparamos con los resultados del campeón, Red Bull, y de los tres equipos que hasta no hace demasiado eran rivales directos. Ferrari, Mercedes y McLaren, el balance es desolador.

Desde Monza, Ferrari ha sumado 84 puntos, en buena medida gracias a la racha de Carlos Sainz, que subió al podio (3º) ante los tifosi y ganó en Singapur, siendo el primer piloto en vencer este año que no pertenece a Red Bull. La formación de las bebidas energéticas, a pesar del bajón de rendimiento de Sergio Pérez y del tropiezo del líder Max Verstappen en Marina Bay (5º), ha contabilizado 83 puntos.

McLaren aún está lejos en la clasificación de constructores debido al mal arranque de temporada, pero el renovado MCL60 y las buenas actuaciones de Lando Norris y Oscar Piastri les han llevado a sumar 61 puntos. Mercedes ha logrado 50. Y no solo eso, las flechas plateadas se han afianzado en la segunda posición del Mundial de equipos y Lewis Hamilton adelantó en Singapur a Alonso en el campeonato de pilotos. El heptacampeón le saca ahora 16 puntos al español.

En Suzuka, este domingo, Fernando aseguró que había tenido mejor ritmo de lo esperado y que de no ser por una desacertada estrategia en las paradas -"Me habeis lanzado a los leones"-, llegó a decir por radio a su equipo- podría haber terminado sexto en carrera. Fue octavo. En cualquier caso no tuvo ninguna opción de pelear por las posiciones de podio.

Tras la carrera, subrayó uno de los principales problemas de su monoplaza cuando entra en tráfico: "Tenemos una gran falta de velocidad punta, nosotros abrimos el DRS y todavía el coche de delante se nos escapa con nuestro DRS abierto, así que la verdad es que cuando estás en tráfico nuestra carrera se complica bastante", explicó.

No parece que en las próximas seis citas que restan para que concluya la temporada las perspectivas sean más optimismas y el propio Alonso lanza un mensaje de resignación: "Toca aprender de todo esto para el próximo año".