Hamilton avisa: "Si mañana llueve, podemos estar arriba"

Lewis Hamilton era, sin duda, el piloto más feliz este viernes al final de la 'sprint shootout' en China. El piloto británico, que tras los cuatro primeros grandes premios atesora solo 10 puntos en su peor inicio de temporada desde 2027, ha llegado a tener la pole provisional, que al final ha ido a parar a su compatriota Lando Norris. Segundo en parrilla, el piloto de Mercedes ha celebrado su rendimiento en lluvia y ha lanzado una advertencia: Si la carrera sprint de este sábado es en agua, irá a por todas.

Hamilton ha firmado su mejor actuación del curso, aunque es consciente de que en condiciones de seco mantener detrás a Red Bull y Ferrari en carrera será muy difícil. "Lo que pueda hacer mañana realmente depende de las condiciones. Si está lloviendo podemos tener una oportunidad de estar ahí arriba. Si está seco, naturalmente, los Ferrari y los Red Bull nos van a adelantar, aunque quizá sí que podamos aguantar al resto", ha analizado el heptacampeón.

Desde su debut en Fórmula 1 hace 17 años, Hamilton siempre ha destacado por su habilidad al volante en mojado, tal como demostró en Hungría 2018 o Austria 2020. Esta vez ha conseguido clasificar en primera fila con un coche, el Mercedes W15, que es la cuarta fuerza de la parrilla, bastante a la par con Aston Martin.

Hamilton, que le ha ganado la partida a Fernando Alonso, tercero en parrilla, ha explicado que "las condiciones eran muy complicadas. No había mucho agarre, pero estoy contento. Tan pronto como he visto llegar la lluvia me he emocionado, ya que en condiciones de seco sabía que no éramos lo suficientemente rápidos. Cuando la lluvia ha llegado en la SQ3, he pensado que tendríamos una oportunidad y todo ha empezado a coger vida", ha reconocido.