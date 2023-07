Guiño de McLaren al pasado para Silverstone

La escudería de Woking volverá a los tonos plateados que lució de 2006 a 2014 Fernando Alonso pilotó el coche con ese mítico diseño en la temporada 2007

Este fin de semana, el Mundial de Fórmula Uno celebra el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico trazado de Silverstone, donde McLaren tiene previsto correr con unos colores especiales.

La escudería británica seguirá con la celebración de su 60 aniversario y ha presentado un diseño especial para la cita de casa. Por una carrera, cambiará su actual tono naranja por el plateado que lucía hace algunas temporadas.

Un pequeño guiño al pasado, ya que se mantendrá el actual tono naranja en algunas de las partes del monoplaza como los dos laterales. La nueva edición se ha llevado a cabo en colaboración con Google, que lanzó Chrome en 2008, el mismo año en que Lewis Hamilton conquistó su primer Mundial, al volante del McLaren.

IT'S BACK!@GoogleChrome bringing chrome back to our #F1 car for the upcoming #BritishGP! #ChromeIsBack pic.twitter.com/dDWUgkfFdV