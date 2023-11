La F1 alquila la Esfera de Las Vegas y deja a U2 sin conciertos hasta el 1 de diciembre

"Cedemos por un tiempo Las Vegas a la Fórmula 1, un deporte que es un poco como el rock and roll pero menos peligroso", bromeó Bono en su último concierto "Seremos propietarios de toda la publicidad de la Sphere durante la carrera por una tarifa fija. Lo hemos incluido en algunos acuerdos de patrocinio" explica Greg Maffei

Los propietarios de la F1, Liberty Media, han alcanzado un acuerdo para alquilar la famosa Esfera de Las Vegas, cuya construcción costó 2.300 millones de dólare, con motivo del Gran Premio que se celebrará esta semana en la 'ciudad de los casinos'. Así lo ha anunciado el consejero delegado de la compañía Greg Maffei, que ha asegurado que se trata de un "arrendamiento efectivo, tanto interior como exterior" y que esperan rentabilizarlo ya que necesitan utilizar los terrenos circundantes.

La situación ha obligado a la banda de rock U2 a interrumpir sus conciertos durante más de tres semanas, para regresar el próximo 1 de diciembre al recinto que ellos inauguraron semanas atrás. "La carrera será alrededor de la Sphere, así que utilizaremos su propiedad. Seremos propietarios de toda la publicidad de la Sphere durante la carrera por una tarifa fija. Lo hemos incluido en algunos acuerdos de patrocinio y también hemos vendido publicidad directamente a las partes durante la carrera, lo que sufragará parte de nuestros costes", ha explicado Maffei.

"Era un coste necesario para nosotros, porque necesitamos estar en su terreno, pero, además, era una oportunidad de ingresos para alquilar o subarrendar el tiempo de la Sphere. Además, vamos a tener un brunch el domingo por la mañana en la Sphere y mostraremos lo más destacado de la carrera", añade.

"Tenemos una relación a largo plazo con la Sphere y creo que tendremos más en marcha, así que, aunque la gente diga, '¿por qué no está U2 este fin de semana?' Es porque no sabíamos que iba a pasar", destaca Maffei.

El vocalista de la banda, Bono, explicó el pasado 4 de noviembre, al final del concierto, que sus fans tendrán que esperar para ver su espectáculo de nuevo: "Nos vamos a tomar un pequeño descanso después de esta noche. Estamos cediendo Las Vegas a la Fórmula 1 y si no saben lo que es, es un deporte en el que hombres muy ordenados, delgados y mezquinos, y algunas mujeres extraordinarias, se suben a cohetes e intentan permanecer en la tierra y no alcanzar la órbita, algo así. Un poco como el rock and roll, en realidad. Menos peligroso", bromeó.