El director de Mercedes desestima una propuesta de Alpine

Toto Wolff no vería bien la propuesta de Alpine de igualar el rendimiento de los motores En Monza, Alpine confirmó que tiene un problema con su unidad de potencia

El director de Mercedes, Toto Wolff ha declinado una propuesta del equipo Alpine, al considerar que esta propuesta no sería buena para la competición de Fórmula 1. Alpine quiere igualar los rendimientos de Honda, Mercedes, Ferrari y ellos mismos hasta la temporada 2026, una vez comprobados los problemas con la potencia del motor Renault, la escudería de Enstone lo propuso a la FIA.

La normativa sigue congelada hasta 2026 y se han hecho algunas reuniones, pero no se ha tomado ninguna decisión al respeto. En Monza, Alpine quedó demostrado que tiene un problema con su unidad de potencia. Sus dos pilotos no pasaron de la Q1 en el GP de Italia y las alarmas aún han saltado más en la escudería francesa, que no consigue levantar cabeza.

El portal 'The Race' ha informado que los más contrarios a esta regulación serían Ferrari y Mercedes. La escudería alemana, lo confirmó a través de su director, Toto Wolff: "Este sería el principio del fin. No es algo que Mercedes respaldaría", afirma con contundencia. Y por último Wolff añade: "Tocar cualquier tipo de flujo de combustible es una catástrofe y una declaración de quiebra para la F1, nunca debería hablarse de este tipo de regulaciones".

Alpine sí que ha recibido el apoyo de Red Bull. Christian Horner, director de la bebida energética, no tiene dudas: "Creo que si hay un déficit que sea claro en la homologación, es algo en lo que deberíamos ser sensatos, de lo contrario, estarás siempre por detrás durante dos años. No me opondría a una discusión sensata".

El reglamento técnico de la FIA advierte que sólo se pueden modificar las unidades de potencia "con el único propósito de mejorar la fiabilidad, la seguridad, el ahorro de costes o cambios mínimos incidentales".