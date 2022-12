Checo Pérez y la presión de Ricciardo en Red Bull: "No cambia nada"

"Vivimos bajo mucha presión todo el tiempo, así que por mi parte solo puedo decir que Daniel va a aportar mucho al equipo", afirma el mexicano "Es un gran tipo, es uno de los tíos con los que me llevo más en el paddock", reconoce Pérez durante la celebración de los éxitos de Red Bull en Milton Keynes

Daniel Ricciardo regresará a Red Bull en 2023 como piloto reserva. Una llegada que no preocupa a Sergio Pérez y que el mexicano considera positiva para el equipo. Sin embargo, la tensión vivida entre Checo y el bicampeón del mundo Max Verstappen en los últimos grandes premios de Brasil y Abu Dhabi hace que algunos piensen que la incorporación del piloto australiano puede presionar al mexicano si las cosas no salen como espera en 2023.

Pérez tiene dos años de contrato firmados y ha contribuído decisivamente al título Mundial de Constructores. Ricciardo, por contra, no ha tenido tan buen rendimiento en McLaren y ha salido del equipo antes de tiempo, para ceder su puesto al rookie Oscar Piastri.

"Estoy bastante relajado", ha asegurado Checo a Sky Sports. "Quiero decir que, vivimos bajo mucha presión todo el tiempo. No cambia nada por mi parte, creo que es un gran logro para el equipo tener un piloto como Daniel y va a aportar mucho. Es un gran tipo, es uno de los tíos con los que me llevo más en el paddock, así que creo que es genial tener a Daniel en el equipo, y por mi parte no cambia nada", ha insistido el mexicano durante la celebración de los éxitos de Red Bull en la fábrica de Milton Keynes.