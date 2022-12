Leclerc: "¿Vasseur? Me gusta, pero no sé si será el elegido"

"Mi experiencia con él ha sido buena, trabajé con él en las categorías júnior y creyó en mí, aunque no tengo ninguna influencia en la decisión de Ferrari", dice "Mattia sigue en la fábrica y si la transición se hace bien, no sufriremos", augura el piloto monegasco sobre el cambio de jefe en la Scuderia

Charles Leclerc, subcampeón del mundo de Fórmula 1 en 2022, fue uno de los protagonistas destacados anoche en la Gala de Premiación de la FIA en Bolonia. Además de su balance de un curso que acabó más lejos de lo esperado respecto al campeón Max Verstappen y Red Bull, el piloto de Ferrari tuvo que pronunciarse sobre la deriva de su equipo, que tras la reciente dimisión (forzada) del team principal Mattia Binotto, todavía no se ha decantado por un sustituto cuando quedan menos de tres meses para volver a la acción en 2023.

Todo indica que Frédéric Vasseur es el elegido por el presidente de Ferrari John Elkann, pero Leclerc, obviamente, no pudo confirmarlo: “Solo puedo decir que mi experiencia con él ha sido buena, trabajé con él en las categorías júnior y creyó en mí. Siempre fue directo y honesto, eso me gusta. Pero no sé si será él o no. Lo sabremos en los dos próximos meses”, dijo el monegasco en la rueda de prensa previa a la Gala.

“Las últimas semanas han sido difíciles para el equipo, estamos en un periodo de transición y confío plenamente en Benedetto (Vigna, CEO de Ferrari) y John (Elkann, presidente) para que tomen la decisión correcta”, añadió Leclerc, que insistió en que "yo no tengo ninguna influencia en la decisión".

Respecto a la marcha de Binotto, el piloto monegasco no quiso comentar los rumores de su mala relación con el suizo y explicó que “Mattia me llamó para anunciarme que se iba. Respeto su decisión y solo puedo darle las gracias, creyó en mí y me ofreció un contrato muy largo. Antes de ser director del equipo estuvo en la Scuderia durante muchos muchos años. Ha contribuido al éxito que el equipo ha tenido en los últimos años, así que le deseo lo mejor".

Leclerc no está de acuerdo con los que opinan que Ferrari puede pagar caro el cambio de responsable de su proyecto de Fórmula 1 después del salto cualitativo de esta temporada: "Mattia sigue en la fábrica y si la transición se hace bien, no sufriremos. Ya hicimos un gran cambio en 2021 y pienso que será así de cara al próximo año. Ahora nos toca a nosotros centrarnos en el futuro e intentar tomar las decisiones correctas para ser más un desafío para Red Bull el año que viene.Hacemos mucho trabajo en el simulador. Conocemos los puntos débiles del coche del año pasado para ser más fuertes el año que viene", auguró.

Por último renococió que “en este momento soy más consciente de los errores que cometimos durante el año y no estoy muy satisfecho, sinceramente. Con ruedas nuevas y poco combustible, tuvimos un Ferrari muy fuerte, pero sufrimos más los domingos y pagamos el precio con bastante frecuencia. En general hicimos una buena temporada, sobre todo si miramos los resultados de 2020 y 2021. No estaba garantizado dar este paso adelante, ni que seríamos subcampeones. Pero si miro con detalle lo ocurrido, la segunda mitad del curso fue frustrante. Son sensaciones encontradas. El segundo puesto está bastante bien, sólo espero que sea un paso adelante y que el año que viene podamos dar otro".