Pérez, sancionado con 5", conserva la victoria en Singapur

Ahora sí, ya es oficial. Sergio Pérez es el ganador del Gran Premio de Singapur después de que la FIA haya anunciado su decisión de imponerle 5" de sanción por infringir la norma del coche de seguridad. El mexicano, que ha cruzado la meta con 7.5 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, conserva así la primera posición.

Pérez vio amenazada su victoria y tuvo que pasar por comisarios tras la ceremonia de podio. Al salir de la sala, el mexicano calmó a todos sus seguidores para explicar a través de los micrófonos de DAZN que "no hay problemas" con su victoria. Posteriormente, la FIA confirmó que había sido penalizado con cinco segundos, además de dos puntos en su superlicencia y una reprimenda por otra infracción bajo el régimen de Safety Car.

