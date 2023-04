Carlos Sainz: "En Miami intentaré estar en la batalla"

"Honestamente, más que defendido a Hamilton, le he controlado, porque los de delante estaban demasiado lejos y empujar no tenía sentido", considera "El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil. No puede ser que hagamos la pole y luego en carrera Aston Martin nos pise los talones y Alonso me pase a mí", analiza

Carlos Sainz ha dado 'carpetazo' a un fin de semana muy complicado para él en Azerbaiyán. El piloto madrileño ha reconocido que ha sufrido desde el primer libre del viernes en Bakú y más en comparación con el buen rendimiento de su compañero Charles Leclerc, que se marcha con dos poles y dos podios.

"La carrera se me ha hecho larga, he tenido problemas desde el principio este fin de semana, no me he sentido a gusto con el coche. Hoy, con la goma media he recuperado algo el ritmo, pero al poner los duros he vuelto a perder la confianza. P5 es un buen resultado en estas condiciones, son buenos puntos para el equipo. Ahora hay que analizarlo todo y encontrar algo en el coche para poder estar en la batalla en Miami", ha señalado Sainz tras bajarse del coche el Bakú.

"Honestamente, más que defendido a Hamilton, le he controlado", ha reconocido Carlos, "para mí era complicado ya que los de delante eran más rápidos y sin confianza y los muros tan cerca no tenía sentido empujar", ha señalado el de Ferrari, que sigue por delante de Leclerc en la clasificación del Mundial.

"La pole de Charles nos ha dado buenas vibraciones al equipo que confirman las buenas sensaciones que tuve en Australia. Yo tuve un gran ritmo en esa carrera y Charles lo ha tenido aquí. Vamos por buen camino. Aston ha vuelto en carrera y nosotros los sábados y es lo que tenemos que mejorar. El ritmo de carrera sigue siendo nuestro punto débil. No puede ser que hagamos la pole y luego en carrera Aston Martin nos pise los talones y Alonso me pase a mí", ha valorado en tono crítico.