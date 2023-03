Aston Martin, el único ausente en la exposición de la F1 en Madrid

Stefano Domenicali, Presidente y CEO de Fórmula 1, en el estreno de la primera exposición oficial en el IFEMA de Madrid El equipo de Fernando Alonso no se ha unido a la muestra, que repasa el extraordinario mundo de la F1 con objetos históricos y actuales

La Fórmula 1 ha presentado hoy su primera exposición oficial a nivel mundial, que se inaugura este viernes 24 de marzo en el Salón IFEMA de Madrid. El Presidente y CEO de la F1 Stefano Domenicali se ha unido esta mañana al comisario principal de la exposición Timothy Harvey para presentar la muestra ante los medios.

Formula 1. The Exhibition cuenta con una amplia gama de objetos inéditos y contribuciones exclusivas de los equipos y personalidades más legendarios del deporte. Entre las piezas más destacadas que ya se han anunciado se encuentran los restos del coche de Romain Grosjean que se estrelló en Bahréin en 2020 en la sala Survival, el coche de Pierre Gasly que ganó su primera carrera en el "Milagro de Monza" ese mismo año y la primera exhibición pública de una unidad de potencia de la Scuderia Ferrari.

La esperada muestra, que se presenta en seis salas especialmente diseñadas en colaboración con galardonados comisarios, artistas y cineastas, ofrece una impresionante aventura por el extraordinario mundo de la Fórmula 1. Aston Martin es el único de los equipos de la parrilla que no tiene representación en el Salón, ya que los de Silverstone están centrados al cien por cien en su proyecto de 2023 con Alonso y Stroll.

Los visitantes comienzan su viaje en Once Upon A Time In Formula 1, donde una serie de fotografías inéditas transportan a los aficionados a los momentos más emblemáticos y decisivos del deporte. Al pasar por el Design Lab, se les lleva al interior de una fábrica de Fórmula 1® para explorar el diseño moderno, las pruebas y el proceso de fabricación, con una visión exclusiva de la tecnología de vanguardia utilizada por Pirelli -patrocinador de la exposición y partner mundial del deporte de los neumáticos-, y una visión única del viaje de un neumático de Fórmula 1. ,

Drivers & Duels ofrece un diseño inspirado en los circuitos de carreras y celebra los pilotos más emblemáticos y las carreras más legendarias desde que comenzó la Fórmula 1®, antes de que Revolution By Design presente las deslumbrantes innovaciones de la Fórmula 1 y explore las nuevas tecnologías que nos esperan. El espectáculo alcanza su clímax en The Pit Wall, una experiencia cinematográfica y envolvente que permite a los aficionados revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1 como nunca antes.

Stefano Domenicali, Presidente y CEO de la Fórmula 1: "Estoy encantado de estar aquí en Madrid para inaugurar oficialmente esta espectacular exposición. Estoy especialmente emocionado de que nuestros apasionados aficionados españoles tengan la oportunidad de experimentar por primera vez este impresionante espectáculo. Estoy muy agradecido a todos los que han contribuido a plasmar en esta muestra el corazón y el alma del deporte que todos amamos. La exposición que inauguramos celebra la historia de la Fórmula 1 de una forma tan innovadora y atractiva que sé que a nuestros aficionados de todo el mundo les encantará".

Timothy Harvey, Comisario Jefe y Productor: "Estoy muy contento de que por fin haya llegado este día. El concepto de esta exposición se debatió por primera vez en 2017, así que ha sido un viaje largo pero increíble. Trazar la historia del deporte que amo ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Construir algo así es una empresa enorme y me gustaría dar las gracias a todos los que han trabajado tan duro y han aportado su tiempo para convertirla en la increíble exposición que es hoy. Espero que la gente disfrute tanto viviéndola como nosotros hemos disfrutado creándola".