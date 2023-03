El 'dardo' de Jos Verstappen a Sergio Pérez

"Pérez no tiene la oportunidad de ganar tan a menudo, él también lo ve y va a por ello", soltó el padre de Max, atrapado en las celebraciones de Checo en Arabia Tras el pique de Brasil el pasado año, la tensión en el box de Red Bull es palpable y ha empeorado en este arranque de temporada

La tensión entre Sergio Pérez y Max Verstappen en Red Bull es más evidente que nunca. El año pasado la relación de los dos compañeros de box comenzó a hacer aguas en Brasil, cuando Max, que ya era campeón matemáticamente, se negó a cederle la posición a Checo, que luchaba por el subcampeonato (que acabó perdiendo ante Leclerc). Parecía que esta temporada la situación estaba bajo control, pero en solo dos carreras han vuelto a saltar chispas.

Max Verstappen ganó en Bahrein por delante de Sergio Pérez, mientras que el mexicano fue el ganador en Arabia frente a su compañero. El padre de Max y ex piloto de Fórmula 1, Jos Verstappen, se vio atrapado en la celebración de Checo con sus mecánicos y su gente de confianza tras la carrera en Jeddah y su cara, captada por las cámaras de la F1, era todo un poema.

