¿Por qué Aston Martin teme el formato sprint en Bakú?

Tom McCullough, director de rendimiento del equipo, cree que dos carreras en un circuito urbano pueden disparar los costes por accidentes Tampoco es partidario de introducir más cambios en el formato sprint: "El actual ya es un reto y funciona bien. Deberíamos mantenerlo un tiempo, hasta que sepamos más".

Después de casi un mes de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán 2023 , que además albergará la primera carrera al sprint de la temporada y será el primer circuito urbano en el que se dispute el formato experimental de carreras en sábado y domingo.

Los equipos reciben dinero extra por parte de la FIA, dentro del límite presupuestario, para afrontar con garantías los fines de semana al sprint, en los que existe el doble de riesgos de accidentes y daños en los monoplazas.

A Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin, se le preguntó si tener la carrera sprint de Bakú, intercalada entre dos circuitos urbanos (Melbourne y Miami), suponía más estrés para ellos, teniendo en cuenta el esfuerzo económico del nuevo equipo de Fernando Alonso para mantenerse en la parte delantera de la parrilla.

"Sí, desde el punto de vista presupuestario es una preocupación. Por suerte, no hemos tenido muchos accidentes hasta ahora, pero que estas tres carreras sean seguidas son una gran preocupación para nosotros", respondió McCullough.

El formato al sprint este año va a cambiar, ya que a falta de la confirmación tras la reunión de la Comisión de la Fórmula 1, los equipos han llegado a un acuerdo con la F1 para añadir una clasificación al estilo 'contrarreloj' que determinaría el orden de la parrilla de la carrera más corta del sábado y no influiría en la confección de la parrilla para la carrera principal del domingo.

"No tengo ningún problema desde el punto de vista técnico. Veo que si un equipo reacciona bien a esos formatos cambiantes, puede beneficiarse mucho de ello. Todavía no estoy convencido sobre la clasificación, donde el objetivo es llevar a los coches más lentos a la parte delantera. También está la idea de la clasificación a una sola vuelta, que no creo que sea la dirección correcta, porque conlleva un mayor riesgo de accidentes y es lo que queremos evitar", explica McCullough.

"El formato actual ya es un reto bastante grande y funciona bien. Deberíamos mantenerlo así durante un tiempo, al menos hasta que sepamos más. Me parece que hay un poco de prisa por cambiar las reglas y eso no es bueno, así que de momento deberíamos quedarnos con el formato actual y no cambiar mucho, pero si cambiamos, deberíamos pensarlo bien", concluye.

Después de grandes premios Aston Martin se encuentra en la segunda posición del campeonato de constructores, solo por detrás de Red Bull, aunque la diferencia de puntos es grande (123 vs. 65) y persiste la amenaza de Mercedes y Ferrari. Fernando Alonso es tercero en la tabla de pilotos tras el tandem de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez.

Así será el nuevo formato sprint

Viernes: Se disputarán los primeros entrenamientos libres (en este caso los del Gran Premio de Azerbaiyán) por la mañana (11:30 horas) y la sesión de clasificación por la tarde (15:00 horas). Esta 'qualy' definirá el orden de la parrilla de salida del Gran Premio del domingo, además del 'poleman'.

Sábado: Se celebrará segunda sesión de entrenamientos libres y una nueva clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera al sprint (11:30 horas). Tendrá Q1, Q2 y Q3 como en la clasificación tradicional, pero se reducirá el formato con tiempos de 12, 10 y 8 minutos, respectivamente. La carrera al sprint comenzará a las 15:30 horas sobre un total de 100 km de recorrido (15 vueltas). Los puntos se repartirán de manera proporcional, con ocho para el primero y uno para el octavo.

Domingo: La carrera principal arrancará según el orden de salida establecido en la clasificación del viernes.