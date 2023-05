De Mónaco a Barcelona... ¿y Madrid?

Tras Mónaco, llega el Gran Premio de España, en Barcelona, en una edición en medio de muchos rumores de que Madrid se lo llevará En Ferrari no levantan cabeza y en Mónaco, donde habían depositado grandes con Leclerc, se llevaron la enésima decepción

Después del siempre emocionante fin de semana de Mónaco nos llega el Gran Premio de España, en Barcelona, una edición que nos llega inmersa en muchos rumores de que Madrid se va a llevar la carrera en un futuro próximo. Tiempo habrá para hablar de ello durante los próximos días, pero es una evidencia que Madrid puja fuerte y que también la Fórmula Uno ve con buenos ojos el cambio para convertir el centro de España en una especie de Miami europeo. El ‘Show Business’ manda y unos se ponen bien, absolutamente predispuestos a todo, y los otros no. El Circuit tiene contrato hasta el 2026 y lo quiere cumplir, pero habrá que estar atentos porque el impulso que está cogiendo el proyecto madrileño es muy fuerte y muchos ya me aseguran que imparable.

Al respecto, me hace gracia ver, leer o escuchar algunos comentarios que defienden la supervivencia de los circuitos clásicos en el calendario por el bien del espectáculo y la competición y cuando pasan lista se olvidan del de Catalunya, un trazado que acoge el próximo fin de semana su 33º gran premio consecutivo. Barcelona puede perderlo, cierto, entre otras cosas porque la ciudad le ha dado la espalda muchas veces, pero no porque aquí no haya interés ni afición. Pocos circuitos en Europa y, por lo tanto, en el calendario tienen hoy el atractivo y pedigrí del de Montmeló y eso no se puede obviar, aunque ello tampoco es un pasaporte para el futuro. Hoy, sinceramente, la incertidumbre es muy grande.

Verstappen, fijándonos en el aspecto deportivo, dominó en las calles del Principado con autoridad, logrando un triunfo que le catapulta en el campeonato. El holandés gestionó la presión en las diferentes y delicadas condiciones de la pista, superando a un Fernando Alonso excelente, soberbio y que en este arranque de temporada ya ha conseguido cinco podios en seis carreras. La llegada de la lluvia en las últimas vueltas le ha puesto más emoción a la prueba, pero en Mónaco si no hay errores es muy difícil adelantar y el podio quedó definido en la calificación del sábado.

FERRARI: MÁS DECEPCIONES

En Maranello no levantan cabeza y en Mónaco, una pista donde habían depositado grandes esperanzas porque Charles Leclerc se adapta muy bien, se llevaron la enésima decepción. La frustración del monegasco en la crono le llevó a cometer un error de rookie y echar por tierra sus opciones. De salir tercero a sexto, media un abismo, sobre todo en el Principado. En carrera el foco se centró en Carlos Sainz, cuarto en la parrilla, que viéndose impotente de superar a Esteban Ocon cometió un error que le llevó a la octava plaza. Muchos errores en el equipo, con fallos en la estrategia, pero también en los pilotos que ven como la temporada se diluye.

PEPE MARTÍ HACE SALTAR LA BANCAPepe Martí, de 17 años, tutelado deportivamente por Fernando Alonso, logró el sábado su segunda victoria de la temporada en la Fórmula 3 en su debut en las calles del Principado. El piloto de Campos Racing, que hizo saltar la banca, estuvo brillante y dominó con firmeza la carrera, aventajando en 8 segundos a su inmediato rival. Pepe Martí, quien ya había ganado la primera carrera de la temporada en Sakhir, Bahrein, ha refrendado que tiene un gran potencial y habrá que seguirle atentamente en el futuro. Alonso y Sainz están en la F1, la meta que todos persiguen desde que empiezan en los karts, pero Martí es un ejemplo de que hay vida detrás de ellos.