Alonso se suma a la fiesta que prepara Verstappen en Montreal

Fernando arranca desde la segunda fila al lado del inglés Lewis Hamilton

Sainz sólo pudo rodar media hora y se inscribió tercero en la tabla de tiempos

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde el español Fernando Alonso (Aston Martin) afrontará la octava carrera del año desde la tercera posición de la parrilla.

Verstappen, de 25 años, firmó su vigésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta del año- al dominar una calificación muy complicada, marcada por la lluvia y las condiciones variables, en la que cubrió con neumático intermedio los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 25 segundos y 858 milésimas, un segundo y 244 milésimas menos que el sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Haas), y con un segundo y 428 milésimas de ventaja sobre Alonso: tercero en el Mundial, a 71 puntos de 'Mad Max'.

El mexicano Sergio Pérez -segundo en el campeonato, a 53 puntos de su compañero-, que quedó eliminado en la segunda ronda de la calificación, arrancará duodécimo en Canadá; donde el otro español, Carlos Sainz (Ferrari) -accidentado en el último entrenamiento libre-, acabó octavo la cronometrada principal, pero está pendiente de una investigación que podría hacerle perder tres puestos en parrilla, ya que durante la citada Q2 pudo haber obstaculizado al francés Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Alonso volvió a aceptar la invitación de Verstappen; y después de dar por bueno el tercer puesto en la calificación, intentará ser protagonista -o, a ser posible, aguarle la misma- en una nueva fiesta que pretende organizar en Montreal la joven estrella neerlandesa. Con Hülkenberg, en teoría, fuera de posición, el genio astur -en una segunda juventud, a un mes de cumplir los 42- tendrá que estar atento a cualquier fallo de 'Mad Max' con miras a anotarse su ansiada victoria '33', al tiempo que tendrá que estar muy pendiente de defenderse de los resurgidos Mercedes.

Fernando arranca desde la segunda fila al lado del inglés Lewis Hamilton -siete veces campeón del mundo y el auténtico 'hombre récord' de la categoría-, con George Russell, compatriota y compañero de éste, justo detrás. En una carrera que, después de dos jornadas marcadas por la lluvia, sobre el papel se disputará en seco.

La jornada empezó de la misma manera que se cerró la del viernes. Es decir, con lluvia, en el último ensayo; aunque no tanta como la que caía durante el final del segundo libre: el único que valió, después de que en el primero se rodaran apenas cinco minutos, debido a una avería en las cámaras de seguridad.

Los Mercedes -con Hamilton por delante de Russell- habían comandado el viernes; por delante de Sainz y de Alonso, cuarto en la tabla de tiempos; en la que 'Checo' se incsribió octavo. Pero eso ya formaba parte del pasado. Y Verstappen se volvió a situar en el puesto que más le gusta. En el último entrenamiento y en la calificación.

La mayoría comenzó a rodar con neumáticos de lluvia extrema, pero después de los primeros quince minutos, ya todos lo hacían con los intermedios. En un último entrenamiento que, con las previsiones apuntando a una carrera en seco, sólo sirvió para preparar de forma complicada la posterior calificación.

Justo después de marcar el segundo tiempo provisional -por detrás de Verstappen-, Sainz perdió el control de su Ferrari en la primera de las catorce curvas del Gilles Villeneuve. En una pista, obviamente, bastante resbaladiza, en la que no pocos se dieron algún que otro paseo; pero en la que el madrileño , que ya no regresaría a pista en el último libre, protagonizó no sólo el principal percance -perdió alerón delantero y tocó su nueva caja de cambios-; sino que provocó, a falta de media hora, una interrupción, con bandera roja, de unos ocho minutos.

Sainz sólo pudo rodar media hora y se inscribió tercero en la tabla de tiempos de una sesión tras la cuál, además, tuvo que dar explicaciones a los comisarios -sin más- por haber molestado presuntamente al tailandés Alex Albon (Williams) -décimo en la 'cuali'- antes de la última 'chicane'. La que desemboca en el famoso 'muro de los campeones'.

Verstappen fue el más rápido, con casi tres décimas sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que rueda con un casco en homenaje a Gilles Villeneuve, fallecido en accidente durante la calificación para el Gran Premio de Bélgica de 1982, en Zolder; y en cuyo honor se bautizó el circuito de Montreal. Donde este domingo los contendientes se encontrarán tres zonas de DRS.

Alonso, a segundo y tres décimas, había acabado tercero el último ensayo; en el que 'Checo' quedó decimoséptimo, a dos segundos y siete décimas de 'Mad Max', que venía de anotarse su quinta victoria del año en Barcelona con un 'Grand Slam' -saliendo desde la 'pole', liderando de principio a fin; y marcando la vuelta rápida en carrera- con el que presentó oficialmente su candidatura a un tercer título seguido.

El francés Pierre Gasly (Alpine) quedó eliminado en la primera ronda de la calificación, interrumpida durante unos minutos a causa de la avería que sufrió el Alfa Romeo del chino Guanyu Zhou, que tampoco avanzó ronda; y que todos afrontaron, de nuevo, con intermedios. Sin embargo, al galo le había estorbado, en su última vuelta lanzada, y justo antes de la última 'chicane' Sainz; que a la hora de redactar estas líneas está bajo investigación y podría perder tres puestos en parrilla. Lo que le haría salir por detrás de su compañero de la Costa Azul, eliminado en la Q2 y que acabó la jornada en el undécimo puesto.

En esa ronda -en la que se llevó un buen susto el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) , que trompeó después de la quinta curva, evitando de milagro un buen golpe- algunos empezaron a usar los neumáticos de seco, blandos, al principio; en una cronometrada que evolucionaba bajo condiciones mixtas y en la que comenzaba de nuevo a gotear, en espera de lluvia más consistente; con la incógnita de si podrían o no mejorarse los tiempos.

Todos pasaron a intermedios a falta de algo más dos minutos. Pero ya era tarde; y tanto Leclerc como 'Checo' quedaron eliminados: al igual que el nuevo compañero de Alonso.

La pista, que -a diferencia de la Q1, en la que mejoraba- iba empeorando a lo largo de la segunda ronda, siguió con esa tendencia en el acto decisivo, que todos afrontaron con intermedios. Verstappen, de nuevo el más listo, fue el primero en saltar al ruedo marcando lo que parecía la pauta pero acabó siendo tiempo de 'pole' en su segunda vuelta cronometrada (1:25.858). Un giro que mejoraba en 1,2 segundos a Hülkenberg, posiblemente el más contento de todos; y en 1,4 al genial piloto asturiano.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), de lejos el mejor debutante de la temporada, festejó una nueva clasificación para la Q3. Pero a siete minutos y once segundos se accidentó, provocando una interrupción, con bandera roja, de la sesión. Evitando, de forma involuntaria, que Alonso -que en ese momento estaba a unos metros de completar una vuelta mejor que la anterior- saliese desde la primera fila.

Volvía la incertidumbre, a causa de las condiciones variables. Pero no dejó de llover y, tal y como él mismo vaticinaba antes de regresar a pista, los tiempos ya no se alteraron; por lo que Alonso intentará asaltar el trono de Verstappen en la carrera de este domingo: prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.