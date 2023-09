El Festival de la Velocidad 'calienta motores' en Barcelona, con Valentino Rossi entre los participantes

Llega la octava edición del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota, última prueba de la modalidad Endurance Cup de las Fanatec GT World Challenge Europa La prueba se disputará del 29 de septiembre al 1 de octubre en el Circuit de Barcelona y también contará con un espectáculo de aceleración Drag Race en la recta del trazado catalán

Los próximos días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre se disputará en el Circuit de Barcelona–Catalunya, organizado por Escudería Targa Iberia, la octava edición del Festival de la Velocidad de Barcelona – Legado María de Villota, última prueba de la modalidad Endurance Cup de las Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Esta competición, líder europea en las carreras de GT, se disputará el domingo 1 de octubre en una única carrera de 3 horas con tres pilotos turnándose al volante de cada coche participante, cerca de 50, representando a nueve marcas. Dicha competición celebrará entrenamientos libres y cronometrados durante los dos días previos y el domingo día 1 disputará la clasificación (9:45h) y la carrera (15h).

Como importante complemento deportivo del fin de semana se correrán dos competiciones de las GT4 European Series powered by Rafa Racing Club y otras dos de la McLaren Trophy Europe, en ambos casos, como también en la Endurance Cup, con los títulos en juego. Y no se puede olvidar la espectacular exhibición que protagonizarán los GT1 Sports Club by Curbstone.

Drag Race: aceleración máxima en un cuarto de milla

A medio camino entre la competición y las actividades de ocio, este año el gran show de final del sábado lo protagonizará la FLC Ultimate Drag Race o lo que es lo mismo, la aceleración más bestial que puedan protagonizar las máquinas participantes en este tipo de espectáculo que atrae a cientos de aficionados. Las aceleraciones fulgurantes se adueñarán de parte de la recta de meta del Circuit, un espectáculo nunca visto en este evento que contará con increíbles vehículos que alcanzan velocidades récord en el cuarto de milla dispuesto a tal efecto.

Todas estas máquinas participantes, reunidas por Fuerza Libre Competición, organizador del campeonato de Drag y Aceleraciones en España, estarán expuestas durante el sábado 30 de septiembre en una zona próxima al paddock, conocida como aparcamiento In-2. A partir de las 18:30 horas les tocará el turno de exprimir motores y neumáticos en la FLC Ultimate Drag Race. En la misma ubicación donde estará situada la exposición Drag Race estará también el área McLaren Barcelona, con exposición y concentración de vehículos de la marca, en plena consonancia con las máquinas casi idénticas que se enfrentan en la pista en las carreras de la McLaren Trophy Europe.

Valentino, estrella en la firma de autógrafos

La firma de autógrafos de los pilotos GT es una actividad importante para tener en cuenta. Las grandes figuras estarán disponibles el domingo hacia mediodía para firmar posters y hacerse fotografías, entre ellas estará Valentino Rossi, que en 2022 atrajo una impresionante cantidad de aficionados. El pit walk que tendrá lugar el sábado en la calle de boxes (a las 12:20 horas), con los coches a menos de 1 metro y los mecánicos trabajando en ellos, es una oportunidad de oro para sacar fotografías irrepetibles.

Todos los aficionados tendrán a su disposición una zona Village, ubicada en la amplia zona situada en la parte trasera de la gran tribuna de meta (accesible desde el paddock por el túnel subterráneo), con todo tipo de tiendas con los productos más variados y escenario con DJ’S. La restauración estará repartida por la instalación e incluso habrá áreas de picnic debidamente indicadas. También estará disponible la cafetería/restaurante situada encima del edificio de boxes, justo al lado de la torre de control.

La calidad en la pista, pero también fuera de ella, es algo que distingue a todas las organizaciones de Escudería Targa Iberia. En esta ocasión, las actividades paralelas serán muy numerosas y repartidas por toda la instalación. Evolucionando el concepto MOD·A·S de los últimos años, en 2023 se estrena la Expo FLC Ultimate, de la mano de VolRace.

Esta amplia área Expo FLC Ultimate contará con una zona en la que el aficionado podrá acercarse con su coche (previa inscripción), aparcarlo y exponerlo dentro del recinto del Circuit. De esta manera podrá disfrutar del mayor evento de carreras del país y en realidad formar parte de él, situado en una ubicación cómoda y accesible.

La zona EMMA Car Audio (European Mobile Media Association), el campeonato profesional de Car Audio, Multimedia y Tuning de carácter nacional y clasificatorio para la final europea, hace parada en el Festival de la Velocidad. EMMA se centra en proporcionar una plataforma neutral que marque tendencias para promover y llevar a los aficionados al fascinante mundo de las instalaciones de car audio.

