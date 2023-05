Valentino Rossi sube por primera vez al podio en el GT World Challenge

Rossi fue segundo con BMW en la carrera del GT World Challenge Europe en Brands Hatch

La aventura de Valentino Rossi en las cuatro ruedas empieza a ser cada vez más seria. En su segunda temporada en el campeonato GT World Challenge Europe, como piloto oficial de BMW, el astro italiano ha subido por primera vez al podio este fin de semana en el circuito de Brands Hatch, al terminar segundo la categoría sprint.

Valentino, que compartía volante con Maxime Martin , a bordo del BMW M4 GT3, se aseguró la segunda posición en la segunda de las dos carreras del fin de semana en Brands Hatch. Rossi, que se enroló en el GTWC tras poner punto final a su brillante carrera en MotoGP , hace dos años, acabó a poco menos de cuatro segundos del ganador, el Audi R8 LMS GT3 de Attempto compartido por Ricardo Feller y Mattia Drudi al final de la carrera de una hora.

Martin salía tercero en su BMW y entró en boxes desde esa posición. Rossi salió de las paradas, que siguieron a un breve periodo de Safety Car, en segunda posición por detrás de Drudi, que había remontado desde la sexta plaza antes de entrar.

P2 in Brands Hatch for the first sprint race of the season!!!!

Yeeeeeeaaaaaahhhh🤘🏼🤘🏼🤘🏼 pic.twitter.com/rp3dmGaSDm