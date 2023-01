Laia Sanz: "De mis trece Dakar, el más frustrante, seguro"

“Significa mucho para mí haber terminado 13 de 13, que es algo increíble, pero éste último nos ha costado mucho", asegura la piloto de Corbera tras su segundo Dakar en coches "Me queda un sabor agridulce porque he dado un paso adelante y podía haberlo hecho bien, pero la mecánica a veces juega malas pasadas", resume

Otro Dakar completado para Laia Sanz y ya van 13 de forma consecutiva. La piloto de Corbera sigue rompiendo estadísticas y se mantiene como única española que ha logrado finalizar 11 participaciones seguidas en moto y dos más en coches, con un 100% de fiabilidad, algo de lo que muy pocos en todo el mundo pueden alardear. Sin embargo no todo es positivo ya que a la hora de hacer balance, Laia reconoce que "de mis trece Dakar el de este año ha sido el más frustrante, seguro. Empiezo a pensar que el 13 sí da mala suerte".

Laia Sanz llegó ayer domingo a la meta en Dammam, a orillas del Golfo Pérsico, 15 días después de haber tomado la salida en el extremo opuesto de Arabia Saudí, en la ribera del Mar Rojo. En estas dos semanas, ha recorrido 8.894 kilómetros en total, 4.317 de ellos cronometrados y repartidos en 14 etapas, más una prólogo. Con 64 horas, 21 minutos y 54 segundos acumulados de travesía y mil y una vicisitudes, la catalana ha finalizado en 65ª posición absoluta, 32ª de coches T1 y 14ª de la clasificación de prototipos de tracción 4x2.

El resultado no es el esperado para la mejor piloto femenina de motos de toda la historia del Dakar –9ª absoluta en 2015–, que aspiraba ahora a entrar en el Top 15 de la categoría de coches en su segunda participación sobre cuatro ruedas, pero los contratiempos mecánicos condicionaron muy pronto sus posibilidades.

"Significa mucho para mí haber terminado 13 de 13, que es algo increíble y nos ha costado mucho. Me gustaría agradecer a los mecánicos el trabajo de cada día y de cada noche. También a mi copiloto Maurizio Gerini, que lo ha hecho muy bien. Es verdad que me queda un sabor agridulce, porque acabar el Dakar está muy bien, pero sabemos que podríamos haber estado bastante adelante este año”, confiesa Laia Sanz.

Los problemas empezaron en la segunda etapa, cuando se rompieron los espárragos de una rueda y perdieron varias horas hasta que pudieron reparar y continuar. Ése fue el primer gran revés, justo el día en el que habían marcado varios parciales a las puertas del Top 10 de la etapa. Pero el momento más crítico llegaría tres días después, en la etapa cinco, cuando yendo a 140 km/h en una recta en llano sufrieron un aparatoso vuelco –“inexplicable”, dijeron– con cinco vueltas de campana incluidas y que a punto estuvo de costarles el abandono. Afortunadamente, la estructura del vehículo no quedó afectada y, con la ayuda del cuarto coche en carrera del equipo ASTARA y del camión T5 de asistencia en carrera, pudieron reparar y seguir adelante.

A partir de ahí, Laia Sanz se fijó dos objetivos: terminar la prueba más dura del mundo por 13ª vez y lograr buenos resultados de etapa. El primero de ellos, lo ha conseguido. El segundo, se quedó a medio camino, dado que demostró tener ritmo para estar entre el 10º y el 15º lugar, pero distintos inconvenientes mecánicos lastraron sus posibilidades. Al final, después de varios resultados entre los 25 primeros, logró un 18º puesto en la novena etapa, su mejor clasificación en los dos años que ha competido en coches.

Pese a las dificultades, Sanz ha demostrado una gran evolución respecto a la edición anterior, que marcó su debut sobre cuatro ruedas: “Por el ritmo que teníamos he visto que he dado un paso adelante importante y que podíamos haberlo hecho bien, pero la mecánica a veces en el motorsport juega malas pasadas. No hemos tenido ni un día limpio en el que no sucediera algo, y eso resulta un poco frustrante, pero hemos aprendido muchas cosas de las situaciones difíciles de este Dakar. Nos quedamos con que sabemos que podemos ser muy competitivos en la próxima edición”, vaticina.