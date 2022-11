Alonso alucina con la maniobra del año en la NASCAR

El asturiano aplaude la insólita acción protagonizada por Ross Chastain en la NASCAR americana, que se ha hecho viral "Es lo mejor de 2022 en el automovilismo! Todos hicimos esto en videojuegos. Nunca pensé que podría convertirse en realidad", celebra Fernando

Estos días se han hecho virales en las redes sociales las imágenes de la insólita acción protagonizada por Ross Chastain en la NASCAR americana. El piloto de Florida, que iba relegado en carrera, necesitaba ganar posiciones a toda costa en la carrera de Martinsville para poder entrar en la lucha por el título en la gran final que se disputará e Phoenix se esfumaban.

En la última vuelta y ante el asombro general se pegó al muro para avanzar a toda velocidad, en una maniobra al más puro estilo 'play station'. Sin dejar de apretar el acelerador de su coche, apoyándose en las protecciones del óvalo, que iba reventando a su paso, logró adelantar a cinco rivales y conseguir su objetivo: Estará en la NASCAR Cup Series el domingo 6 de noviembre.

Chastain ha recibido miles de felicitaciones por su atrevida acción, pero sin duda una de las que más ilusión le ha hecho y a la que ya ha respondido personalmente ha sido la de Fernando Alonso.

This is the best thing of 2022 in motor racing !

We all did this on video games with damage disable. Never thought this could become reality 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/UOsfyxox7E