El Tata Martino pone en duda la presencia de Messi contra Atlanta United

"No tiene ninguna lesión, pero primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar", aseguró el entrenador El Inter Miami visitará este sábado a un rival directo en sus aspiraciones de acceder al playoff de la MLS

La presencia de Leo Messi este sábado por la noche en el duelo de la MLS contra el Atlanta United no está asegurada. “No tiene ninguna lesión, pero primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar y después analizaríamos no solo este partido, si no todo lo que tenemos por delante en los próximos días”, declaró el Tata Martino este viernes.

Pese a descansar en el último partido de Argentina por unas molestias, el ‘10’ entrenó este viernes con el resto del grupo. Así pues, parece una cuestión de precaución. Con siete partidos por delante, dos menos que la mayoría de rivales, el equipo de Florida está a seis puntos del playoff y necesitará de la mejor versión de Messi para alcanzarlo.

El Atlanta United, sexto clasificado en la Conferencia Este con catorce puntos y dos partidos más que el Inter Miami, se antoja como un rival propicio para medir las aspiraciones del equipo. El objetivo, según apuntó el ecuatoriano Leonardo Campana, compañero de vestuario de Messi, pasa por "ser campeón" de la MLS y la Copa US Open -competición en la que el equipo de Florida disputará la final el 29 de septiembre-, tras ganar la Leagues Cup.