Inter Miami confirma la fecha del duelo Messi - Cristiano... ¡Y otro partido ante el equipo de Neymar!

El Inter Miami y Al Nassr se verán las caras en un partido amistoso en Arabia Saudí, y los estadounidenses jugarán otro encuentro ante el Al Hilal Messi y Cristiano se enfrentarán el 1 de febrero

El partido amistoso entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se jugará el próximo 1 de febrero en Arabia Saudí, anunció este lunes el club estadounidense. Según la información, Inter Miami jugará un triangular de pretemporada en febrero con Al Nassr y Al Hilal, el club que tiene en sus filas al brasileño Neymar, que se recupera de una delicada lesión.

Bajo el nombre Riyadh Season Cup, el Inter Miami se medirá primero con Al Hilal el 29 de enero en el Kingdom Arena de Riad. El 1 de febrero llegará el turno, en el mismo estadio, de su duelo con Al Nassr en un nuevo cara a cara entre Messi y Ronaldo, los dos futbolistas más importantes de su generación.

