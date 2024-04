Lío en Miami: "Messi se encaró con Ortiz"

Varias fuentes han confirmado una discusión entre jugadores del Inter Miami, árbitros y cuerpo técnico del Monterrey. Al parecer, al final del encuentro, Leo Messi, Luis Suárez, el 'Tata' Martino y Jordi Alba emprendieron una serie de protestas y quejas al colegiado del partido tras caer derrotados por 1-2 en el partido de ida de la Concacaf Champions Cup.

Durante la escena, aparecieron el Tano Ortiz y su ayudante, Nico Sánchez, quienes según se ha informado en redes sociales, se encararon con el propio Leo Messi. El periodista de 'Fox Sports', Fernando Schwart, ha explicado que 'Rayados' ha pedido a la Concacaf que se haga un acta con lo sucedido, por lo que este asunto se podría alargar en el futuro.

Inter Miami vs. Monterrey / EFE

Pese a que nadie se ha pronunciado sobre lo sucedido, ya son varios periodistas vinculados al fútbol mexicano los que ha confirmado que esta trifulca ha sucedido realmente. Messi se perdió el partido por unas molestias en el isquiotibial, pero estaba en la grada viendo a sus compañeros.

ORTÍZ CARGÓ CONTRA MESSI DÍAS ATRÁS

Uno de los principales factores que pudo 'encender' el ambiente fueron las palabras del Tano Ortíz sobre Leo Messi. El entrenador argentino de Monterrey dejó caer que el astro argentino tiene trato de favor por parte los árbitros: “Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”, dijo en una entrevista días atrás.

“Obvio, No se si perjudicar, pero el negocio no va por nosotros (refiriendose a Monterrey). Deportivamente, vamos a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, dijo Ortiz en la entrevista, en la que se hablaba de las posibles ayudas recibidas por Messi y Argentina durante el pasado Mundial.