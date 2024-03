El día que Beckham se enteró que había fichado a Messi: "Todo empezó cinco años atrás"

En uno de los veranos menos movidos en cuanto a fichajes sonados, fue Leo Messi quien acaparó toda la atención con su decisión de partir hacía la MLS fichando por el Inter Miami. Un sueño cumplido para la liga de los Estados Unidos y para un David Beckham, copropietario del club, quien perseguía su fichaje desde muchos años atrás.

En concreto, cinco años desde su primera reunión con Jorge Messi, padre del jugador. Por entonces, Leo todavía jugaba en el Barça y el ex jugador inglés ya imaginaba la situación de ver al astro argentino jugando para su club.

Así lo ha explicado él mismo en un podcast, en el que cuenta como fue el día en el que Messi decidió partir hacía Miami. "Eran las 4 o las 5 de la mañana, estaba en Japón y mi teléfono no dejaba de sonar. Victoria me dijo; "apaga eso por favor". Vi el móvil y me saltó la noticia que Leo había decidido firmar por nosotros" empieza contando el inglés.

Una noticia que sorprendió a los propietarios del propio Inter Miami y que cogió en total sorpresa a un Beckham que no esconde su emoción ante la noticia. "Me quedé en la cama y empecé a llorar" explica. "Leo is coming. Is coming to Miami" asegura que repetía atónito David Beckham.

Leo Messi celebra su gol en la Concachampions ante Nashville / @InterMiamiCF

Tras la noticia, David Beckham cuenta que habló con Jorge Mas, el otro propietario del club, y que sus únicas palabras eran, "¿puedes creerlo?". "No. Hasta que no lo vea aterrizar en Miami, no lo creeré" respondió el inglés.

Tal fue la sorpresa de Beckham, que cuenta en el programa que le pidió a Jorge Mas que se dirigiera al aeropuerto a esperar que llegara el jugador y asegurarse que no era su hermano. "Es Leo Messi" termina diciendo el propietario del nuevo club del argentino, todavía con total admiración.