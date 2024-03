La ciudad natal de Messi, dominada por los narcos y la violencia

La ciudad de Rosario ha sido siempre mundialmente conocida como el lugar donde nació Leo Messi. Pero, en los últimos tiempos, la ciudad rosarina ha perdido la fama de ser la localidad en la que nació el astro argentino, a ser protagonista por como de presente está la violencia en sus calles.

La ciudad argentina ha cambiado mucho desde que Messi y su familia partieran hacia Barcelona. Pese a no ser nunca una ciudad rica, era una tierra que, con sus más y sus menos, tenía una estabilidad. Nada que ver con la situación que vive actualmente.

Rosario se ha convertido en la ciudad con la tasa de homicidios más alta de toda Argentina. La situación de descontrol es tal, que quintuplica la media del país. El motivo por el cual la ciudad rosarina tiene estos índices es porque se ha convertido en la 'capital' del narcotráfico.

Los narcos siempre han tenido presencia en Rosario, pero la violencia se ha desatado tras el nombramiento del nuevo presidente de la provincia de Santa Fé. Maximiliano Pullaro, una vez fue elegido como presidente, declaró la guerra a las bandas que habitan en la ciudad y, esta decisión, ha desencadenado la violencia extrema de los narcos para mostrar superioridad y declarar a la política y a la sociedad que, actualmente, ellos dominan el territorio.

El fútbol rosarino paralizado

Tras la ola de violencia que se vivió el pasado sábado en la ciudad, con cuatro asesinatos al azar ordenados por los narcos, el miedo en la ciudad se desató y Rosario optó por paralizar la vida social. El fútbol también ha sido 'víctima' de esta situación. La Liga de Fútbol de Rosario declaró que todas las actividades organizadas por la organización no se realizarían por tiempo indefinido. La inseguridad en la ciudad y el luto por las víctimas hicieron que se paralizaran todas sus actividades.

Pero, esta decisión, no abarcó a la Primera División Argentina. De esta manera, la medida no alcanzó a clubes como Newell´s Old Boys ni Rosario Central, quienes sí continuaron su actividad deportiva. El sábado se disputó el duelo entre Newell's y Platense pero con circunstancias muy anómalas. El partido se jugó con un gran operativo policial, que contó con 520 efectivos.

Además, estos grupos están muy presentes en los grandes equipos de la ciudad. 'Los Monos', una de las bandas que operan la ciudad, forman parte de la 'barra leprosa' (la grada ultra de Newell's). El 24 de junio de 2023, en el partido de despedida de Maxi Rodríguez, en el que Messi participó, los narcos estuvieron muy presentes. En la grada en cuestión, se exhibió un tifo gigante en el que se lucía un mono con un mensaje claro: "Nosotros estamos más allá de todo". La pancarta fue declarada como delito de odio por la fiscalía.

Bandera de Los Monos / X

De esta manera, es complicado que los dirigentes del club argentino puedan manejar con facilidad este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que, las bandas organizadas que causan el caos, están muy presentes en el gran club de la ciudad.

Rosario, por la que mundialmente ha sido conocida por ser la ciudad natal de Leo Messi, actualmente se encuentra en una situación crítica de violencia, peligrosidad y pánico.