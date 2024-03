Alan Pulido y las claves de cómo Kansas espera a Messi en el ‘ring’ de los Chiefs

El ‘boom’ del Inter Miami ha impactado no solo en el estado de Florida, sino en toda la liga. Los otros equipos de la MLS esperan ansiosos la llegada de la ‘marea rosa’ a sus ciudades. Una de las que lo tiene más claro es Kansas City, ciudad referencia en la NFL gracias en parte a la irrupción de Patrick Mahomes, que ha marcado el 13 de abril en su calendario de ‘soccer’.

Ese día, el equipo del mexicano Alan Pulido recibe al Inter Miami en el Arrowhead Stadium, el campo de juego de los Kansas City Chiefs con una capacidad de más de 76.000 personas, y todo ello para dar respuesta a la gran demanda de entradas para ese encuentro, ya que el Children's Mercy Park, con capacidad de apenas 18.000 personas, no podía complacer.

“Todo Kansas espera ese partido, también nosotros por la calidad de jugadores como Messi, Suárez, Busquets… Va a ser algo nuevo para nosotros jugar en el estadio de los Chiefs. Se garantiza lleno total y nosotros estamos muy motivados de enfrentarnos a uno de los mejores jugadores del mundo con nuestra gente apoyándonos. Va a ser algo lindo de disfrutar, pero con la mentalidad de ganar el partido”, comentó el delantero mexicano de Sporting KC en un encuentro con los medios en el que estuvo SPORT.

La llamada ‘soocer capital’ de los Estados Unidos elige la casa de Mahomes, el estadio “más ruidoso del mundo” para recibir a Messi, en un escenario que también resulta ser el estadio más viejo de las 11 sedes de Estados Unidos para el Mundial de 2026, y una de las sedes de la Copa América 2024, donde jugará la Uruguay de Luis Suárez en fase de grupos ante Estados Unidos.

En particular sobre Messi, Pulido habló sobre cómo defendió al argentino en el Mundial tras la polémica con la camiseta mexicana en el suelo del vestuario albiceleste tras el partido entre ambos en Qatar.

“Sabemos lo que representa Leo y lo que mueve, no solo en el fútbol. Cualquier cosa que se puede malinterpretar se hace grande y lo defendí porque al acabar el partido compartimos playeras y a veces las tiramos al piso. No es un tema de faltar el respeto al rival. Solo te puedo decir que es un gran jugador y me pone orgulloso de enfrentarme a él, ojalá pueda estar en el campo”, añadía Pulido.

“Han llegado jugadores importantes, no solo Messi o Suárez.. sino Insigne, Shaqiri, etc. Eso hace que la liga sea muy vista en todo el mundo. La liga va en crecimiento y todos lo hemos notado. Hablo con muchos colegas, no solo mexicanos, y me dicen que quieren venir a la MLS”, continuó.

En cuento a la actualidad, Alan Pulido declaró que espera “más”, y que sus objetivos eran de “poner a Sporting KC en los primeros lugares, ganar campeonatos y pensar en la selección. Solo queda el tema de campeonar. En todos los equipos que he estado he ganado títulos y espero que no sea la excepción. Hemos ido de menos a mas y esperamos hacerlo bien en este campeonato”.