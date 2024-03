Riqui Puig: “Con Jordi Alba y Busquets hablamos casi cada semana”

Ya en plena temporada y sintiéndose líder de un LA Galaxy que ha encontrado en él un referente, Riqui Puig espera ser la estrella que guíe al equipo más laureado de la MLS a una nueva hegemonía de títulos.

En un encuentro con la prensa en la que estuvo SPORT, el ex del FC Barcelona destacó que en Estados Unidos ha “aprendido mucho”, y ha encontrado algo que llevaba tiempo buscando: “Soy un jugador joven y necesitaba jugar y tener muchos minutos, y aquí lo he encontrado.”

En el primer partido de esta presente temporada, a Riqui el destino le cruzó con sus excompañeros del Barça con un partido ante el Inter Miami que acabó con empate a uno.

“Encontrarme con excompañeros fue impresionante, recordamos viejos tiempos. Tengo muy buena relación con Jordi y con Busi, hablamos casi cada semana. Siempre me han cuidado mucho y dentro del vestuario del Barça me ayudaron muchísimo. Jugar contra ellos se me hizo un poco raro pero disfruté mucho el partido. Al acabar el partido hablamos sobre cómo iba nuestra vivencia aquí en Estados Unidos”, recordaba Puig.

En el partido ante los exculés, Riqui falló un penalti en el que las imágenes muestran como Leo le recomienda a su portero, Gallagher, lanzarse a su izquierda para detener la pena máxima. “Compartir cuatro años vestuarios con ellos tiene eso. Jordi Alba también me dijo que sabía que lo tiraría allí. A lo mejor lo tenía que haber cambiado porque cuando entrenábamos en Barcelona siempre los lanzaba ahí”.

¡Riqui Puig falló un penalti ante el Inter Miami de Leo Messi! / MLS

“La MLS es una liga que te puede dar mucho y puedes aprender. Hace dos años era una liga que tenía carencias pero con la llegada de Leo y otros jugadores importantes de Europa ha hecho que sea mucho más vista y esté en el foco de más gente. Es una liga muy competida, ningún equipo está encima de otros a gran escala y hace que no haya ningún favorito”, añadía sobre el poder de convicción de la competición.

Sobre las posibilidades del equipo rosa de Messi, Puig comentó que “tienen muchas opciones de ganar, y más si tienes al mejor jugador del mundo. Miami ha hecho un cambio brutal. Se ha notado muchísimo que han llegado estos cuarto jugadores de escala mundial”.

“Inter Miami está un poco descompensado, sobre todo defensivamente, y nosotros lo notamos aquí en casa. Han hecho un par de fichajes que hacen que ahora defiendan mejor. Son uno de los favoritos y nosotros les dimos mucha guerra. Hemos estado estos partidos a un gran nivel y al Galaxy se le tiene que considerar un equipo fuerte”, comentó el centrocampista.

Definiendo precisamente el juego de la MLS, Riqui lo comparó con el que vivió en LaLiga y en España: “Con el Barcelona siempre atacábamos ante dos líneas de 4 a veces una de 5 y una de 3, a veces con el 70% del balón, y era todo muy posicional. En comparación a la MLS, la posesión es siempre 50-50, nadie tiene el control del balón el 90% del partido, y hay muchos ‘box-to-box’, y es una liga muy rápida. Son partidos locos y puedes ir ganando en el 80 y en el 90 pierdes. Es una liga muy competida”.

Ya con el ‘10’ en la espalda esta temporada, Riqui asume galones: “Siempre he visto que el que lleva el ‘10’ es el que marca más diferencias. Cuando llegué me puse el ‘6’ que era un número muy icónico del Barcelona. Cuando se liberó el diez lo vi como un paso adelante. Quiero llevar la ‘10’ porque quiero ser el jugador más importante del Galaxy, y me estoy sintiendo muy cómodo”.

En cuanto a las aspiraciones de esta temporada de LA Galaxy, Riqui comentó que “el año pasado pasamos por momentos complicados, sobre todo por las lesiones, y eso desestabiliza. Este año tenemos un equipo mucho más compacto. Los fichajes nos han ido muy bien y estamos a un gran nivel para competir esta liga”.