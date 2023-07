Mercado de fichajes, en directo hoy: Oriol Romeu, Vitor Roque, Raphinha, Mbappé... | Altas, bajas y rumores del Real Madrid, Barcelona...

Es cuestión de horas. Sergej Milinković-Savić será nuevo jugador del Al Hilal en un traspaso que rondará los 40 millones de euros. El centrocampista serbio ha alcanzado un acuerdo con el club árabe, a la espera de que el anuncio se haga oficial. La revisión médica se espera que se realice en las próximas horas.

Al Hilal have booked medical tests for Sergej Milinković-Savić. First part will take place in the next 24 hours. 🇸🇦🇷🇸



Deal agreed for €40m between clubs as Lazio are just waiting for documents to be signed, then it will be official. pic.twitter.com/UXslo9xRBB