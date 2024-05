Rublev: "He tenido el peor comportamiento en un Grand Slam"

Visiblemente abatido tras su eliminación en tercera ronda de Roland Garros por el italiano Matteo Arnaldi, el ruso Andrey Rublev fue muy duro consigo mismo y dijo haber tenido "el peor comportamiento" en un Grand Slam.

"Estoy completamente decepcionado por la forma en la que he jugado. El comportamiento, creo que es el peor que he tenido en un Grand Slam. Es la primera vez que me comporto tan mal", dijo el ganador del pasado Masters 1.000 de Madrid.

"Mis resultados estaban siendo buenos, pero el problema ha estado en la mente. Creo que me he matado a mi mismo", señaló.

Rublev dijo ser muy duro consigo mismo: "Hay momentos en los que es difícil ser indulgente conmigo mismo, de cuidarme. No sé si lo podré hacer algún día".