¡Mbappé se niega a ir al Chelsea por más de un año!

El club inglés llamó al PSG para realizar una oferta en las próximas horas El delantero está enfadado con su situación, pero desea elegir su destino

Sigue la máxima tensión entre Mbappé y el PSG. El futbolista francés se ha negado a ir al Chelsea por más de una temporada tras las conversaciones abiertas entre el club inglés y el parisino para formalizar un posible traspaso. El propietario del Chelsea, Todd Boehly, habló con el del PSG, Nasser Al Khelaifi, para intentar llegar a un acuerdo, pero la negativa del futbolista puede prolongar una crisis que debería solucionarse antes del 31 de agosto.

El PSG ha puesto en venta a Mbappé por unos 250 millones de euros y, por ahora, no hay ningún club en disposición de llegar a esta cantidad. El Chelsea se comprometió a realizar una oferta, pero para ello debería llegar a un acuerdo con el futbolista y parece que Mbappé no está demasiado por la labor. Solo estaría dispuesto a ir un año como cedido o traspasado, pero la operación no encaja a ninguno de los dos clubs. El delantero francés quiere elegir su destino y no descarta aguantar para salir libre el próximo 30 de junio.

En el PSG están comenzando a perder la paciencia porque empiezan a tener claro que Mbappé podría tener ya un acuerdo cerrado con el Madrid para la próxima temporada. En París no están dispuestos a negociar su venta al Madrid este verano, por el momento, y en el Madrid no se ha dado ningún paso ya que entienden que es una barbaridad pagar 250 millones por un jugador que acaba contrato en un año.

La situación es de bloqueo final y queda menos de un mes para que el mercado acabe. Es una auténtica partida de póker en la que el futbolista está dispuesto a aguantar aunque el PSG le envíe a la grada toda la temporada. La amenaza está encima de la mesa, pero la realidad es que el club parisino necesita sacarle para poder fichar a varios jugadores sin incumplir el 'fair-play' financiero. El Chelsea también se ha mostrado abierto a hablar de una cesión por un año como solución a todo el entuerto.