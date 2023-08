Aguirre compara la entrada de cámaras al vestuario de LaLiga con la de la Kings League: "Antes nuestro ejemplo era la Premier"

En la rueda de prensa del jueves Aguirre se mostraba muy contento con la actuación de su equipo ante Las Palmas, alegando que su equipo es "tremendamente solidario" y que eso "le encanta" En cambio, cuando se le preguntó por las cámaras, el técnico mexicano dijo que "parece que LaLiga quiere hacer lo que se hace en la Kings League", y que no estaba de acuerdo de que las cámaras entraran al vestuario

Aguirre acudió este jueves a la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Villarreal donde habló sobre la actuación de su equipo en la pasada jornada contra Las Palmas. Las alarmas saltaron con las declaraciones que hizo cuando se le preguntó por la entrada de cámaras al vestuario.

El Mallorca ha salido fortalecido del mercado del fichajes con incorporaciones importantes como la de Darder, que marcó el empate frente a Las Palmas (1-1), y se prepara para enfrentar al Villarreal este viernes.

A pesar del empate, el técnico se muestra muy contento con su equipo: "Me encanta mi equipo porque es tremendamente solidario, una familia. Somos fuertes, sólidos. Cuando actuamos solos nos cuesta, pero cuando vamos todos a una el equipo lo hace muy bien", indicó.

También señaló que con la situación actual del club el mercado de fichajes no está del todo cerrado para ellos: "La dirección deportiva, hasta dónde yo sé, tiene intención de buscar algún fichaje más".

"Creo que estamos bien, es cierto que improvisamos con Gio González como central por la derecha en la pretemporada por los problemas físicos de Valjent, pero ahora con su regreso, puede seguir jugando en dicha demarcación. Si encontramos algo en el mercado que nos pueda ayudar en defensa se podría traer, estamos en ello, pero sino no pasa nada, estamos completos", añadió el técnico mostrando confianza en su equipo.

Pero cuando el mexicano fue preguntado por las palabras de Unai Simón y la entrada de cámaras al vestuario, respondió: "Estoy en la línea de Unai Simón. No todo vale con dinero, hay que priorizar cosas. Antes nuestro ejemplo era la Premier League. Todo lo que hacían lo queríamos hacer. Ahora parece que queremos hacer lo que hace la Kings League", dijo.

También fue critico con el tema horarios: " Estamos a expensas de lo que digan los que deciden los horarios. Se prioriza el dinero por encima de lo deportivo. El año pasado lo comentamos con los nueve partidos a las dos de la tarde. Ya no tenemos a Kang-In, el mercado coreano ya no nos pertenece, por lo menos a Mallorca. Hay que adaptarse no hay más.