Umtiti: "El rencor no me dejaba seguir adelante"

Umtiti ha cerrado una etapa oscura como jugador del Barça para recalar en el LOSC Lille y "empezar de cero" En una entrevista para 'L'Equipé', el central francés habló de las dificultades que sufrió en pasadas temporadas y que le han impedido crecer como jugador

Samuel Umtiti (29) ha llegado este verano al LOSC Lille después de una etapa tumultuosa en el FC Barcelona. El francés, que ha sufrido muchas lesiones, no ha vuelto a estar al nivel de cuando llegó a la entidad azulgrana pero quiere poner empeño para empezar una etapa próspera en el Lille habiendo dejado atrás "el rencor que no le dejaba seguir adelante", así lo contaba en una entrevista para 'L'Equipé'

Sobre su estado físico, y tras jugar dos partidos (en Rennes y contra Ljubljana), Umtiti dijo sentirse "mejor, realmente necesito jugar más partidos. Llegué dos semanas tarde a la preparación, luego tuve una pequeña lesión (psoas) , tuve que coger el ritmo del grupo. Hicimos un buen trabajo con el personal. Ahora sólo los partidos me permitirán volver a este ritmo. Pero me siento cada vez mejor".

Umtiti se perdió el inicio de temporada del equipo por lesión. "Estaba muy centrado a nivel personal para volver bien, tratar mi pequeña lesión y tener buenas sensaciones. Después soy una persona a la que le gusta mucho dar consejos, discutir, ya sea con el staff o con los jugadores, para saber cómo piensa cada uno, en una ocasión, un evento del juego, para poder hacer mejor. Incluso durante el tiempo que estuve lesionado, tuve la oportunidad de hablar con todos los jugadores. Y más ahora que logro hilar cerillas. Me siento escuchado, es un grupo muy preocupado, que quiere progresar, es bastante fácil tener conversaciones para avanzar y progresar", dijo.

En cuanto a sus temporadas difíciles, el defensa apuntó que renació el año pasado. "En comparación con todo lo que he experimentado, sé exactamente adónde quiero ir, qué tengo que hacer para llegar allí. Jugamos al fútbol para pegar lo más alto posible. Después hay etapas, no quiero saltarmelas para nada, eso lo tengo muy claro. Quiero instalarme en un club que me convenga, hacer cosas buenas y que la gente vea mis cualidades. Habrá etapas, jugar una serie de partidos, hacerlo bien, luego vendrá lo demás. Tuve unos años muy buenos con esta camiseta azul, pero actualmente es realmente el Lille, haciendo buenas actuaciones, ganando partidos..."

El defensa apuntó cuál había sido su momento más difícil en las últimas temporadas: "Hay momentos muy difíciles que he vivido pero, sinceramente, ya quedaron atrás. Trabajé mucho en esto porque tenía mucho rencor, muchas cosas dentro de mí y al final no me dejaba avanzar. Así es la vida, entendí que en una carrera hay altibajos, cosas que suceden, algunas de las cuales no puedo manejar por mi cuenta. Nos adaptamos a la situación, así es ahora. Es un mensaje que transmito a los jóvenes: realmente tenemos que vivir el momento presente, hacer todo lo posible, darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de hacer un trabajo increíble y, cuando gozamos de buena salud, realmente hay que aprovecharlo".

Para el futuro, Umtiti habló sobre el partido contra el Reims de este martes: "Tienen un buen entrenador (Will Still) , táctico, al que le gusta poner en dificultades a sus rivales adaptándose un poco al equipo al que se enfrenta, cambiando a veces un poco la posición de sus jugadores. Está bien. Son cosas que no se hacen mucho, pocos entrenadores se atreven a hacer lo que él hace. Me encanta tener un equipo así. Trabajamos bien para intentar encontrar sus puntos débiles y ver dónde nos dieron dificultades la temporada pasada. Tenemos dos buenos tácticos, veremos qué equipo lo hará mejor".