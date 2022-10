'Le Parisien': Mbappé ha firmado el mejor contrato de la historia

El delantero galo cobrará 630 millones de euros brutos si cumple los tres años que ha firmado con el PSG Dicho contrato supera los 555 millones de euros que Leo Messi firmó con el FC Barcelona en 2017

El diario francés 'Le Parisien', habitualmente bien informado de lo que ocurre en el PSG, ha desvelado hoy el lucrativo contrato que ha firmado Kylian Mbappé hace unos meses con el conjunto parisino.

Al parecer, el astro de Bondy se ha comprometido con los 'rouge et bleu' para las dos próximas temporadas más otra opcional y, si cumple los tres años de contrato, cobraría un total de 630 millones de euros brutos.

Esos 630 millones de euros que percibiría Mbappé en total irían desglosados de la siguiente manera: 72 millones de euros brutos por temporada en concepto de salario, un bono de firma de 180 millones por renovar (dividido en tres cuotas) y tres bonos de fidelidad en el caso de que no abandone el club (70 'kilos' si no lo hace en 2023, 80 si no se va en 2024 y 90 millones si no se marcha en 2025.

Las cifras, de ser ciertas, superarían ampliamente las del contrato que firmó Leo Messi con el FC Barcelona en el año 2017, 555 millones de euros según anunció en exclusiva el periódico 'El Mundo' en 2021. El de Mbappé, por lo tanto, pasaría a ser el contrato más lucrativo de la historia del deporte.