Mbappé amenaza con rebelarse si Neymar sigue en el PSG

Según 'El País', el delantero francés quiere “un modelo de gestión basado en el rigor” y cree que la indisciplina del brasileño no es compatible con esta voluntad El PSG intentó traspasar al exatacante del Barça el pasado verano, pero el jugador descartó al Newcastle y las negociaciones con el Chelsea no fructificaron

Nuevos rumores alrededor de la figura de Kylian Mbappé. Aunque el delantero francés aseguró tras la victoria por la mínima contra el Marsella (1-0) que “es falso que haya pedido salir del PSG en enero”, su situación en el Parque de los Príncipes está lejos de ser ideal. Según ha informado este miércoles ‘El País’, la estrella parisina ha trasladado a los propietarios de la entidad que la salida de Neymar es una condición indispensable para que cumpla el contrato hasta 2025 que firmó hace menos de medio año.

Mbappé quiere “un modelo de gestión basado en el rigor”, según fuentes de su entorno, y cree que la indisciplina del brasileño no es compatible con esta voluntad. De hecho, siempre según el medio de comunicación citado, la renovación de Neymar hasta el 30 de junio de 2027 fue la primera decepción del atacante francés con los dirigentes del PSG, el movimiento que inició las dudas sobre su futuro y las filtraciones de su descontento a la prensa. La relación entre ambos futbolistas parece, a día de hoy, muy difícil de encauzar.Nasser Al-Khelaïfi, consciente de que debía tomar cartas en el asunto, intentó traspasar a Neymar el pasado verano. El Newcastle United fue el único club que se mostró dispuesto a respetarle los 400 ‘kilos’ que el PSG le debería pagar hasta el 2027, pero el brasileño desestimó esta opción. Sí que hubiera aceptado salir cedido un año al Chelsea, pero las negociaciones no fructificaron y, finalmente, no cambió de aires.