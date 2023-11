Tsygankov y Dovbyk (Girona), convocados por Ucrania

Los dos jugadores del Girona participarán con su selección en el partido del próximo día 20 de noviembre contra Italia Tanto Tsygankov como Dovbyk ya son habituales en las listas de Sergei Rebrov

Los jugadores del Girona Victor Tsygankov y Artem Dovbyk están entre los 26 convocados por el seleccionador de Ucrania, Sergei Rebrov, para el próximo compromiso internacional de esta escuadra en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. Los ucranianos se enfrentarán a Italia el próximo lunes 20 de noviembre en Leverkusen.

El choque tendrá como escenario el Bay Arena a causa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, lo cual obliga a equipos y selecciones de este último país a disputar sus partidos como locales en otros países. En este caso, el encuentro corresponde al grupo C de la fase clasificatoria, en el que Inglaterra ya ha obtenido su pase matemático a la fase final.

Tsygankov y Dovbyk, dos de las piezas básicas del Girona de Míchel esta temporada, intentarán ayudar a que Ucrania certifique también su clasificación para la Eurocopa 2024 en este partido, que será el último que disputen en el grupo. Si los ucranianos derrotan a los transalpinos, la escuadra de Rebrov se asegurará la segunda plaza. Incluso les podría valer el empate si Macedonia del Norte derrotara a Italia en el partido que se jugará el 17 de noviembre en Roma.

Como ya sucedía en la época de su antecesor Oleksandr Petrakov, Rebrov sigue contando habitualmente con los dos futbolistas del Girona. En esta fase de clasificación, el centrocampista Victor Tsygankov ha participado en cinco de los siete partidos de Ucrania, anotando dos goles. Por su parte, el delantero Artem Rebrov sí que ha disputado todos los encuentros de esta fase, con un gol en su haber.

🇺🇦🗒 26 players have been called up to the NT of Ukraine for the game against Italy. Four more players have been included in the reserve list.



🔔 First call for Vladyslav Dubinchak and Maksym Talovierov



🏠 20.11 ⚔️ Italy (BayArena, Leverkusen, Germany) pic.twitter.com/f0bNOVJTHP