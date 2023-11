La CBF se lleva a Savinho a Brasil durante la fecha FIFA

La Seleçao olímpica ha convocado al delantero del Girona para participar en una concentración en Sao Paulo del 13 al 21 de noviembre Brasil perfilará su equipo para el Preolímpico sudamericano, que se disputará del 20 de enero al 11 de febrero y donde es seguro que no estará Savinho

La convocatoria de Savinho para participar en una concentración de la Seleçao olímpica en Sao Paulo en la fecha FIFA de este mes más que un premio por el espectacular inicio de temporada que está firmando el habilidoso extremo del líder Girona puede interpretarse como un engorro innecesario.

Savinho, que ha sido el único jugador de la Primera División español en ser llamado, tendrá que desplazarse a su país, donde no jugará ningún amistoso, porque el seleccionador olímpico, Ramon Menezes, aprovechará esta próxima ventana de selecciones para realizar una concentración y una serie de entrenamientos, entre el lunes 13 y el martes 21, en la ciudad deportiva del Corinthians.

El objetivo de los brasileños, que han ganado los dos últimos oros olímpicos (en Tokio ganando a España en la final), es perfilar la formación que deberá afrontar el exigente Preolímpico sudamericano, donde solo hay dos plazas para los Juegos de París 2024.

El torneo está programado para entre el 20 de enero y el 11 de febrero y como no está incluido dentro del calendario de la FIFA, los clubes no tienen la obligatoriedad de ceder a sus futbolistas. Conclusión de la historia: Savinho no estará en esta competición, porque el Girona seguro que no le va a dar permiso para participar porque coincide con los compromisos oficiales de Liga y Copa del Rey.

Y la pregunta es, ¿por qué la CBF se lo lleva a una concentración en Brasil sin saber si podrá contar con él para el Preolímpico? El viaje transoceánico de ida y vuelta a Sao Paulo supondrá un desgaste innecesario para un futbolista que se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes sensaciones del año en el fútbol español. Entre Liga y Copa del Rey suma cuatro tantos y cuatro asistencias en doce partidos oficiales, lo que ha provocado que hasta el Barça esté muy atento a su progresión.

El futbolista del Girona, de 19 años, ha hecho méritos suficientes para que el seleccionador, Fernando Diniz, lo incluyera en la lista de los 24 que afrontarán, en esta misma fecha FIFA de noviembre, los partidos contra Colombia, en Barranquilla, y la Argentina de Leo Messi, en el mítico Maracaná, de clasificación para el Mundial 2026.

El técnico, que compagina el cargo con el de entrenador del Fluminense, prefirió llevarse a Endrick, el 'menino prodígio' del Palmeiras de 17 años que llegará al Real Madrid, el próximo verano y Joao Pedro, de 22 años, delantero del Brighton (a quien Diniz, por cierto, dio la alternativa en el Fluminense), que suma 6 goles y una asistencia entre todas las competiciones disputadas en este arranque de temporada.