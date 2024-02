El Sevilla quiere alargar la racha en Valencia

Mestalla mide este sábado la reacción del Valencia, que perdió de manera dolorosa ante Las Palmas el pasado fin de semana en un duelo directo por Europa, y la mejoría del Sevilla, que acumula dos victorias ligueras consecutivas y busca la confirmación de su cambio.

Valencia y Sevilla han vivido dinámicas totalmente contrapuestas esta temporada, pues mientras el equipo valenciano se alejaba muy pronto de la lucha por la permanencia, el conjunto hispalense se ha mantenido durante toda la campaña en la pugna por la salvación. Pero Quique Sánchez Flores parece haber dado con la tecla para soñar con salir rápido de la pesadilla del descenso.

El Sevilla, enrachado por conseguir dos victorias seguidas, algo que no había logrado en toda la temporada, quiere alargar en la jornada 25 su dinámica positiva en Mestalla, donde no pierde desde 2018, aunque es un campo 'maldito' para Quique como técnico visitante, pues aún no ha ganado en el estadio en el que tantas veces jugó y dirigió al Valencia.

Por su parte, el Valencia debe reponerse del partido ante Las Palmas, en el que quiso jugar con el resultado pero no creó lo suficiente como para ganar y acabó perdiendo el cómputo particular. El 2-0 en contra le impidió auparse a la sexta plaza de la clasificación y, por ahora, se mantiene noveno.

Para redimirse, el Valencia tendrá que hacer valer el buen nivel que ha mostrado en Mestalla durante todo el curso, a pesar de la ausencia un partido más de Diego López por la fractura en el pómulo izquierdo y la baja de Thierry Rendall, que obliga a su entrenador, Rubén Baraja, a alinear a Foulquier, uno de los mejores en los últimos encuentros.

No obstante, podrá contar ya con Sergi Canós a pleno rendimiento, tendrá la posibilidad de alinear a un descansado Mouctar Diakhaby y deberá elegir a quién dar el puesto de segundo punta o enganche: apostar por Roman Yaremchuk, darle la alternativa a Javi Guerra en la media punta o seguir con Selim Amallah.

Que Canós juegue por la izquierda, que Javi Guerra lo haga de enganche o acompañando a Pepelu y que Yaremchuk sea titular o lo siga siendo Amallah son tres de los grandes interrogantes del once del vallisoletano, que sueña con volver a entrar al vagón delantero de la clasificación.

El Sevilla llega a Mestalla tras a enlazar por primera vez en el campeonato dos triunfos, en Vallecas ante el Rayo (1-2) y el pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid (1-0).

Esas dos victorias le han separado en seis puntos de la zona de descenso y con eso ha bajado algo la carga de presión de un equipo que no está acostumbrado a luchar por el objetivo de la salvación, pero que en este curso es el único que ya tiene.

Apeado de la Copa de Rey y también de las competiciones europeas, el Sevilla tiene inusualmente a estas alturas de año solo por delante un torneo, LaLiga, y en ella se centra con mas tiempo para preparar los partidos su tercer entrenador de la campaña, Quique Sánchez Flores.

Quique afronta su duodécimo partido en el banquillo -tres de Copa y con el de Valencia nueve de LaLiga- y, después del convincente juego que se vio ante el Atlético de Madrid, de lo mejor que ofreció el Sevilla esta temporada, parece que se moverá poco el equipo titular.

En él figura una pareja de delanteros que parece compenetrarse bien, con el regreso del marroquí Youssef En-Nesyri tras jugar en la Copa de África y la aparición en el primer equipo del canterano Isaac Romero, autor de cinco goles en los siete partidos.

El argentino Erik Lamela, aquejado de un dolor en la espalda, y su compatriota Lucas Ocampos, con una sobrecarga en el isquiotibial derecho, han trabajado esta semana a menor ritmo, por lo que serán duda hasta el último momento.

El defensa Kike Salas, tras superar una lesión que le ha tenido aproximadamente un mes de baja, y el delantero argentino Alejo Véliz, cedido por el Tottenham inglés al final del mercado invernal y que llegó con una distensión en la rodilla derecha, ya están con el grupo y en disposición de viajar a Valencia el sábado por la mañana, el mismo día del partido.

Por contra, siguen sus procesos de recuperación hasta tres centrales -el francés Tanguy Nianzou, el serbio Nemanja Gudelj y el brasileño Marcao Teixeira-, el centrocampista camerunés Lucien Agoumé, el extremo belga Dodi Lukebakio y el delantero hispanodominicano Mariano Díaz.

Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Diakhaby, Gayà; Fran Pérez, Pepelu, Javi Guerra, Sergi Canós; Roman Yaremchuk, Hugo Duro.

Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Acuña; Suso, Sow, Soumaré, Pedrosa; Isaac Romero y En-Nesyri.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano)

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:00 CET (20:00 GMT)