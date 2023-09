La Real Sociedad aplacó al Valencia en Mestalla

Los de Imanol vencieron por la mínima gracias al tanto de Carlos Fernández Sellim Amallah vio la roja y los ches jugaron con diez todo el segundo tiempo

La Real Sociedad cortó la progresión del Valencia en su propio feudo y sumó su tercera victoria de la temporada en LaLiga EA Sports. Los vascos conquistaron Mestalla gracias a un solitario tanto de Carlos Fernández, apoyándose en un partido muy intenso que se definió con el gol y con la expulsión de Salim Amallah, que recibió la doble amarilla antes de finalizar la primera parte.

Tras un inicio mucho más productivo para los de Rubén Baraja, el cuadro donostiarra golpeó donde más duele: en las distracciones. Un saque de libre rápido dejó a Carlos Fernández dentro del área con Diakhaby, apuntándose un buen recorte y fusilando a Mamardashvili con un derechazo que sentenció el 1-0.

Injusto castigo para los de Rubén Baraja, que habían tenido ya una muy clara en la cabeza de Salim Amallah, provocando la salvada de Álex Remiro. Pero su penuria se hizo peor: el propio Amallah vio la segunda cartulina amarilla tras impactar a Oyarzabal con el brazo. El Valencia se iba al vestuario con un gol en contra y un jugador menos.

El golpe aplacó las fuerzas de los ches y convirtió el partido en una guerra de pelotas divididas y más tarjetas (once en total). Agitó Baraja a su equipo con la entrada de Almeida y Yaremchuk, volcándose sobre la portería de Remiro, que cometió un fallo que no supo capitalizar Javi Guerra. Pero ni por esas trepó hasta el empate ante una Real que se apuntó un triunfo clave, no tanto por juego como por escalar en una liga que va a estar más cara que nunca.