Quique Setién se la juega en el RCDE Stadium

Cerca, muy cerca estuvo el Espanyol de cavar la tumba del ‘Cholo’ Simeone el pasado domingo. Sin tiempo para digerir el gran punto logrado en el Civitatis Metropolitano, los blanquiazules reciben a otro equipo, el Villarreal, que también tiene a su entrenador al borde del abismo. Y es que una derrota castellonense en el RCDE Stadium podría significar el adiós prematuro de un Quique Setién que lleva tan solo dos semanas como preparador amarillo.

El técnico cántabro no acaba de dar con la tecla y suma un empate y tres derrotas, estas últimas de manera consecutiva ante Athletic Club (1-0), Lech Poznan (3-0) y Mallorca (0-2). Contra los bermellones, la afición del Ciutat de València pidió su cese y ayer hubo una reunión entre preparador y plantilla de dos horas y media antes del entrenamiento en la que hubo intercambio de opiniones.

Lo que está claro es que Setién ha llegado con una nueva idea que no acaba de cuajar en el equipo, acostumbrado a otro modelo de juego, y está costando que la filosofía del ex entrenador del Barça cuaje. El Espanyol, necesitado de puntos para irse al parón con la tranquilidad de no verse en la zona baja, puede y quiere hacer leña del árbol caído.

Llegan al último duelo antes del parón Espanyol y Villarreal necesitados y con ausencias importantes. Los blanquiazules no podrán contar por sanción con Cabrera, expulsado con roja directa frente al Atlético, mientras que el cuadro visitante tampoco tendrá al también sancionado Pau Torres.

Sergi Gómez en el caso perico y Cuenca por los de Setién serán los sustitutos en el eje de la zaga. Diego Martínez cuenta además con las conocidas ausencias de Rubén Sánchez, Pedrosa y Gori por lesión; en la enfermería del Villarreal encontramos a Lo Celso y Pedraza. Ya entraron en la última lista y podrían repetir e incluso entrar en el once Foyth y Gerard Moreno, que regresa a su casa. Otro que podría volver a pisar el RCDE Stadium es Manu Morlanes, cedido el pasado curso al Espanyol.

Los blanquiazules, que han probado diversos dibujos esta campaña, podrían saltar al césped con un 4-4-2 más ofensivo, dando entrada a Edu Expósito en lugar de Keidi Bare y a Puado por Aleix Vidal. El Espanyol es consciente de la importancia de este último partido liguero antes del Mundial y, con la ayuda de la afición, quiere sumar tres puntos tranquilizadores. Y así, preocupar todavía más al Villarreal y a Setién, que podría vivir su último partido en el banquillo del 'Submarino Amarillo'.