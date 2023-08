Osasuna-Athletic: Cuentas pendientes en El Sadar

El conjunto navarro apeo a los de Valverde en Copa la temporada pasada, además de arrebatarles la séptima plaza en Liga Los 'leones' visitan Pamplona con la necesidad de puntuar ante un rival que este jueves se juega el billete para Conference League

Osasuna y Athletic se miden este sábado en El Sadar con el recuerdo fresco todavía de lo que ocurrió la temporada pasada, en la que el conjunto navarro logró los éxitos que aún saborea, la final de Copa y un billete europeo, precisamente a costa de un equipo bilbaíno que se quedó a las puertas de todo a lo que aspiraba.

Osasuna afronta con cautela el encuentro pese a su buen inicio liguero con su triunfo en Vigo, al que quiere dar continuidad en su feudo, que se prepara para una de las citas más relevantes del año.

Los 'leones' visitan Pamplona con la necesidad de puntuar ante un cuadro navarro en el que todo es optimismo a pocos días de su eliminatoria europea frente al Brujas belga.

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, admitió que perciben que “la gente está con muchas ganas de venir al estadio y de animar al equipo". "Nosotros igual. Ojalá podamos tener un buen resultado y celebrarlo”, dijo.

Arrasate espera “al Athletic de siempre”, un rival “súper” difícil: “Solo nosotros sabemos lo que nos ha costado cada vez que hemos jugado contra ellos. Hay que hacer las cosas bien porque, si no, no vamos a tener un buen resultado”.

Los tres puntos sumados en Balaídos prolongaron el buen final de campaña del curso pasado. Osasuna venció con solvencia en el debut de Alejandro Catena y Johan Mojica con la camiseta rojilla para iniciar con buen pie un año ilusionante.

El próximo jueves, los de Tajonar reciben al Brujas como último escollo antes de poder disputar la fase de grupos de la Conference League. La ambición del equipo no permitirá relajaciones este sábado. Es un partido frente a un rival directo y la intención es dar una alegría a su afición en el estreno en Pamplona.

El nivel exhibido en Vigo dejó caer que el grupo no ha perdido un ápice de lo aprendido hace unos meses. Salidas rápidas y defensa en grupo son las dos directrices de un Arrasate que vio con buenos ojos el comienzo liguero.

Rubén García y Moi Gómez fueron los goleadores dentro de un once competitivo en el que podría darse algún cambio. Raúl García de Haro ha entrado en la convocatoria, por lo que podría tener minutos, bien desde el comienzo o bien en la segunda mitad.

El resto de elegidos parece que serán los mismos. El equipo cuenta con tiempo suficiente para recuperarse cara al choque ante el Brujas, por lo que Arrasate puede darse el lujo de volver a poner a sus mejores hombres.

El Athletic no consiguió derrotar a su vecino en los cuatro choques del curso pasado, dejando cuentas pendientes que los vizcaínos querrán resolver lo antes posible. Las espadas estarán en todo lo alto para decidir una cita de alta tensión que cada año vive con gran rivalidad esta jornada.

No le llega al Athletic en su mejor momento esta posibilidad de revancha deportiva, ya que no arrancó el curso como esperaba hace una semana ante el Real Madrid en San Mamés, choque del que no salió con buenas sensaciones. No tanto por la derrota (0-2), que entraba dentro de lo previsible, sino por no haber sido capaz de al menos complicar las cosas al conjunto blanco.

No le salió a Ernesto Valverde el plan y se perfila algún cambio en el once inicial del pasado sábado. Uno parece fijo, el de la entrada de Oihan Sancet, que se había quedado en el banquillo por estar aún corto de preparación. El internacional sub-21 salió tras el descanso y mejoró a su equipo.

A Sancet se le espera su puesto habitual de mediapunta por el joven Unai Gómez, que no fue de los peores ante el Madrid pero fue cambiado tras la primera parte como el capitán Iker Muniain y Nico Williams. No es probable que los dos se queden fuera del once en Pamplona pero por Muniain podría entrar el también navarro Alex Berenguer.

Otros nombres que no salieron bien parados en el debut liguero fueron Iñigo Lekue, de nuevo solución de urgencia en el lateral izquierdo por las lesiones, y Mikel Vesga, aunque ambos podrían seguir siendo titulares.

Lekue porque Yuri Berchiche sigue siendo baja y a Imanol García de Albéniz, que le mejoró mucho cuando le relevó, quizás aún no le vea Valverde para ser titular saliendo como está de la grave lesión de tendón de Aquiles que sufrió durante su cesión al Eibar; y Vesga es para el técnico un futbolista esencial.

Por lo demás, Unai Simón sí tuvo una buena actuación y las bajas de Yuri, Yeray Álvarez, Dani García y la de última hora de Peru Nolaskoain le limitan una capacidad de acción en la estructura defensiva que apenas si da más opciones que la de que entre Ander Herrera. Que no parece tras un debut aceptable de Iñigo Ruiz de Galarreta.

Y para el ataque queda la duda de si Valverde seguirá con Iñaki Williams de '9' o dará entrada a uno de los cuatro delanteros centro con los que cuenta y que se quedaron ante el Madrid de inicio en el banquillo: Gorka Guruzeta, que salió en la segunda mitad, Raúl García, Asier Villalibre y Javier Martón, que ni saltaron al campo.

Alineaciones probables

Osasuna: Sergio Herrera; Peña, Catena, David García, Mojica; Torró; Rubén García, Moncayola, Aimar, Moi Gómez; y Budimir.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Galarreta; Nico Williams, Sancet, Berenguer; e Iñaki Williams.

Árbitro: Munuera Montero (andaluz).

Estadio: El Sadar.