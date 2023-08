Las nuevas medidas arbitrales del fútbol español

Los máximos responsables del fútbol español, Medina Cantalejo, Clos Gómez y Undiano Mallenco han explicado nuevas normas del reglamento "La pasada temporada es mejorable en cuanto al colectivo arbitral se refiere", ha explicado Cantalejo

El Comité Técnico de Árbitros ha comparecido este jueves en rueda de prensa para explicar nuevos elementos del reglamento del fútbol español que entrarán en vigor en la primera jornada liguera, programada entre los días 11 y 14 de agosto. Han hablado el presidente del Comité Nacional de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y el miembro del Comité Técnico, Alberto Undiano Mallenco. "La pasada temporada es mejorable en cuanto al colectivo arbitral se refiere", ha explicado Cantalejo.

Las nuevas medidas en el reglamento son varias. La que más han incidido es en "no pitar penaltis en contactos de baja intensidad", un tema recurrente y que cada año sale a la luz, el tema de los "penaltitos", que no se deberían pitar. "Hemos pitado algunos de muy baja intensidad. Hay acciones que los árbitros las tienen muy claras, ven el contacto y luego es verdad que no es tanto como parecía en primera instancia", explicó Medina Cantalejo.

Una de las grandes novedades será que, salvo que se trate de una "ocasión manifiesta de gol", las manos que detienen un lanzamiento a portería no se amonestarán. En cambio, impedir un gol con la mano segiorá siendo tarjeta roja. Otro cambio es en el tiempo de añadido, en esta pasada temporada ya se añadieron muchos minutos, tal y como avisaron los responsables del CTA hace un año: "se llegará a partidos con 12 minutos de añadido". Ahora, la cosa va más allá y se añadirá un minuto más por cada gol, en motivo de las pérdidas de la celebración del mismo. Además, si entra el VAR para chequear la jugada, se añadirá el tiempo que se haya 'perdido' en la comprobación.

La intervención del VAR es de las cosas que más preocupa a los árbitros. Desde el CTA quieren los árbitros principales adquieran más responsabilidad en el partido: "Cuando el VAR interviene mucho es que algo pasa", indicó Medina Cantalejo que abogó para que "los árbitros tengan mayor capacidad de tomar determinaciones".