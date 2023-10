El Mallorca, buena prueba para la Real antes de viajar a Lisboa

No se esperan grandes cambios en el once que presente Alguacil respecto al partido frente al Madrid Mientras, el conjunto bermellón no gana en campo de la Real desde la temporada 2003

La Real Sociedad afronta este sábado ante el Mallorca una buena prueba para afianzarse en puestos europeos y para mirar con optimismo el duelo de Liga de Campeones de la próxima semana en Lisboa.

El conjunto donostiarra llega en un buen momento de forma a este encuentro, después de haber cerrado un gran inicio de temporada, sobre todo en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El entrenador de la Real, Imanol Alguacil, no podrá contar con Kieran Tierney, Álvaro Odriozola y André Silva, los tres de baja por lesión. Tres fichajes del mercado de verano que, debido a los problemas físicos, aún no han podido encontrar la regularidad que exige el competir cada 3-4 días.

El delantero luso y del lateral derecho solo han disputado 30 y 64 minutos respectivamente en lo que vamos de temporada.

Por suerte para el técnico de Orio, regresa Mohamed-Ali Cho a la lista de convocados, después de perderse el último encuentro en el Civitas Metropolitano, y podrá echar mano de Arsen Zakharyan, quien sí viajó a Madrid hace dos semanas, aunque su estado físico no era aún el óptimo.

Aún con las novedades, no se esperan grandes cambios en el once que presente Alguacil, ya que tres días después, la Real tendrá también mucho en juego en el Estádio da Luz de Lisboa, por lo que el técnico realista querrá tener lo más rodados posible a los teóricos titulares.

Los números no sonríen especialmente al conjunto mallorquín frente al club txuri urdin, y es que hay que remontarse hasta septiembre de 2013 para encontrar una victoria bermellona ante la Real. A partir de ahí, ambos equipos han disputado un total de ocho encuentros, en los que todos se decantaron de lado realista salvo uno, el último, que acabó en empate.

Peor se torna el asunto si se quiere saber cuál fue la última derrota de la Real como local ante el Mallorca, ya que hay que retroceder hasta noviembre de 2003, cuando el conjunto donostiarra, entonces a las órdenes de Raynald Denoueix, cayó por la mínima en Anoeta.

El Mallorca afrontará el partido con bajas importantes en sus filas, la última de ellas, la de su fichaje estelar el pasado verano, el mediocentro mallorquín Sergi Darder, lesionado ante el Valencia.

El técnico mexicano Javier Aguirre tampoco podrá contar con los defensas Antonio Raillo y Pablo Maffeo; el primero se recupera de una operación en el tobillo izquierdo, y el segundo, de una lesión muscular.

La ausencia de Darder obligará a Aguirre a recomponer el centro del campo en su visita a San Sebastián, donde le espera uno de los equipos más en forma del campeonato y también, el ex mallorquinista Take Kubo.

Darder, llamado a marcar las diferencias en el terreno de juego junto al canadiense Cyle Larin, no ha tenido un buen comienzo de temporada; en los últimos partidos, sin embargo, estaba dando muestras de su calidad.

Justo cuando empezaba a adaptarse al dibujo táctico del "Vasco", sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral que le mantendrá varias semanas apartado de los terrenos de juego.

Aguirre tendrá que decidir si Omar Mascarell o Manu Morlanes ocupan la plaza de Darder según el sistema -línea de cinco o cuatro defensas- que ponga en liza en el Reale Arena.

En la defensa, el uruguayo Gío González podría sustituir a Maffeo, con el serbio Matija Nastasic y el eslovaco Martin Valjent en el eje de la zaga, y Toni Lato o Jaume Costa en el lateral izquierdo.

Arriba, Vedat Muriqi, autor de 4 goles junto al mallorquín Abdón Prats, sigue siendo la principal baza ofensiva del Mallorca. El kosovar es fijo en las alineaciones de Aguirre y ante la Real podría jugar acompañado de Larin.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Brais; Kubo, Oyarzabal o Sadiq y Barrenetxea.

RCD Mallorca: Rajkovic; Gío González, Nastasic, Valjent, Copete, Toni Lato; Antonio Sánchez, Manu Morlanes, Dani Rodríguez; Larin y Muriqi.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Reale Arena.