Lino da al Valencia un punto de valor

Un gol del brasileño sirvió a los ches para arañar un buen empate contra el Villarreal en Mestalla Antes, Jackson había adelantado a los cerámicos en el marcador. Al equipo de Baraja le anularon dos goles por fuera de juego

Evoluciona favorablemente el Valencia, que este miércoles consiguió arañar un valioso empate contra el Villarreal en Mestalla en un partido que pudo llevarse pero también perder. En la primera parte los cerámicos fueron muy superiores, pero en la segunda se invirtieron los papeles y por cuestión de centímetros -el colegiado anuló dos goles a Cavani y Alberto Marí por fuera de juego- no se llevó el gato al agua. El equipo de Baraja saca ahora tres puntos al Espanyol, a la espera de lo que hagan los pericos contra el Sevilla.

FICHA TÉCNICA LaLiga Santander VAL 1 ________________ 1 VIL ALINEACIONES Valencia Mamardashvili; Correia, Gabriel, Diakhaby, Gayà; Nico (55'), Javi Guerra, Almeida (Hugo Duro, 70'); Musah (Diego López, 46'), Cavani (Alberto Marí, 86'), Lino (Lato, 65'). Villarreal Reina; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Terrats (Trigueros, 74'), Parejo, Baena; Chukwueze (Gerard Moreno, 80'), Jackson, Yeremy (Capoue, 66'). Goles 0-1 M. 61 Jackson. 1-1 M. 71 Lino. Árbitro Gil Manzano (extremeño). TA: Nico (27'), Lino (28'), Correia (39') y Cavani (45') / Jackson (41') y Parejo (56'). Incidencias Mestalla. 43.364 espectadores.

Estrenó titularidad Javi Guerra con el Valencia después de su mágico tanto que dio la victoria a los ches el jueves pasado. Contra el Villarreal, al chaval le tocó llevar el peso del centro del campo y no se achicó, aunque el defensivo planteamiento de Rubén Baraja no le ayudara a brillar hoy.

En la primera parte, sobre todo en la recta inicial, el Valencia sufrió de lo lindo en tres acciones casi consecutivas, dos de ellas protagonizadas por Jackson y una por Baena. La más clara de todas fue un disparo a la mismísima cepa del poste del delantero senegalés.

A partir de ahí, el Valencia cogió miedo y prefirió guardar la ropa a nadar. Todo el peligro que generó llegó a través de precipitados centros que nunca encontraron la cabeza de Cavani, un islote en el ataque valencianista.

Las cosas todavía se pusieron más feas tras el descanso, cuando Jackson acunó un balón con el pecho dentro del área y sin dejarlo caer fusiló a Mamardashvili para adelantar al Villarreal.

Otrora hubiera sido el golpe definitivo para los ches. No esta vez, en la que a fuerza de casta consiguieron sobreponerse incluso a un gol anulado a Cavani por fuera de juego. Lino empató el partido tras una pérdida del 'Submarino' cerquita de su área que permitió a Cavani asistir a Hugo Duro. Al ex del Getafe se le hizo de noche ante Mamardashvili, pero Lino, el más listo de la clase, no perdonó de segundas.

En el tramo final la nota más destacada fue el regreso de Gerard Moreno a los terrenos de juego un mes después de lesionarse contra Osasuna. De fútbol, más bien poquito. Hasta que Alberto Marí casi hace estallar Mestalla sobre la bocina con otro tanto anulado que tampoco subió al marcador por fuera de juego.