Fernando Roig desvela la fórmula del éxito del Villarreal

El presidente del cuadro groguet valoró el funcionamiento del modelo de propietarios dentro del fútbol Para Roig, la clave reside en "no meterse a hacer negocio"

Con motivo del centenario del Villarreal, Fernando Roig concedió una entrevista para Relevo en la que desveló la fórmula del éxito del ‘Submarino Amarillo’. Lejos de seguir el modelo de otros clubes, el máximo mandatario del cuadro groguet confesó que el club “se gestiona igual que Mercadona o Pamesa”.

El Villarreal, que bajo el mandato de Roig ha pasado de luchar por no sufrir en Segunda a protagonizar grandes gestas en Champions, parece la excepción que confirma la regla en el modelo de propietarios. Los castellonenses han triunfado donde equipos como Valencia, Málaga o Racing han fracasado, aunque para el empresario existe una clara diferencia entre ambos casos. "En el fútbol no hay que meterse a hacer negocio, hay que evitar perder dinero".

“Yo siempre digo que hay tantísimas cosas en el mundo para hacer negocio que meterte en el fútbol para ganar dinero creo que no es adecuado. El fútbol es sentimiento, y querer ganar dinero en el fútbol yo no lo veo. Porque además es complicadísimo. El fútbol es devolverle a la sociedad parte de lo que has ganado”, aseveró el presidente.