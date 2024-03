Dani Martín, el portero 'outsider' que ya triunfa en las categorías inferiores de la Selección

España siempre ha sido un país que se ha caracterizado por sacar buenos porteros. El último, Dani Martín. Con apenas 18 años, el guardameta nacido en Madrid está siendo uno de los nombres propios de la Primera Federación con el Rayo Majadahonda, donde es titular indiscutible después de venir de su cantera. Acumula 22 encuentros como titular siendo todavía muy joven y ha dejado la portería a cero en seis ocasiones.

Ese buen rendimiento no ha pasado desapercibido. Ni para la Selección sub-19, ni para algunos de los 'grandes' del fútbol español. José Lana lo llamó a filas para los partidos clasificatorios para la Eurocopa Sub-19 ante Moldavia y Georgia y le hizo debutar desde el once titular. No le temblaron las manos. El meta cuajó una gran actuación para acabar ambos partidos con la portería a cero.

"Quiero llegar a primera, jugar en equipos grandes, y pues mi mentalidad es esa de siempre querer hacerlo mejor y mejor", aseguró a la agencia IAM Sport. Su buen rendimiento ha llamado la atención de algunos equipos como Real Sociedad o Anderlecht, que han visto en el meta a un jugador de muchísimo presente, pero también de muchísimo futuro.

A sus 18 años, la Primera Federación ya se le está empezando a quedar pequeña y no es de extrañar que este verano pueda hacer las maletas. El Rayo Majadahonda le renovó hasta el 2026, pero todo apunta a que, si sigue esta progresión, Dani Martín pueda ir subiendo escalones en el mundo del fútbol.

Su juego va a más, al mismo tiempo que su carrera no puede ser más meritoria. Y es que el joven portero nunca ha jugado en ninguna gran cantera del fútbol español. Ha sido llegar arriba y besar el salto. Tremendo.