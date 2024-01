El Cádiz sondea dos sustitutos para Sergio González

Suenan alarmas en las cercanías del Nuevo Mirandilla. El Cádiz no puede escapar de su pésima racha. Para más inri, el Valencia endosó un 1-4 en su visita al conjunto gaditano el pasado fin de semana. Y la paciencia de los aficionados se va agotando con Sergio González y sus jugadores.

El crédito va llegando a su fin para encontrar un volantazo justo que revierta la situación. El entrenador catalán encadena una racha de 14 partidos sin poder ganar en LaLiga EA Sports, quedando de momento en la 18ª plaza. A todo ello se suma, también, la penosa eliminación ante el Arandina en la Copa del Rey.

Todo son factores que no computan con la continuidad de Sergio en el banquillo de un Cádiz que ya planea estudiar sustitutos, acorde a la información de 'Relevo'. Diego Martínez, libre tras marcharse del Olympiacos, es uno de los apuntados. El entrenador, con pasado en Granada y Espanyol en Primera, fue destituido en Grecia.

Joan Francesc Ferrer 'Rubi', en el banquillo del Almería / AFP

No obstante, el citado medio indica que no habría acercamiento económico entre las partes, lo que activó otra opción: Rubi. Su marcha del Almería tomó por sorpresa a propios y extraños. 'Radio Marca Cádiz' destacó que el también ex del Espanyol tiene pretensiones muy altas para el momento del Cádiz, apuntando más al tiempo de duración del contrato.

Mientras los rumores de cambios se multiplican, el Cádiz se prepara para visitar al Alavés. Sergio González necesitará un triunfo de peso para poder mantener la tranquilidad en el puesto e intentar escapar a la siempre incómoda zona de descenso.