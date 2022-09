El Athletic defiende la cuarta plaza

Los 'leones' se miden al Almería en San Mamés Tras su gran partido con España, Nico Williams será la gran atracción

Unai Simón y los hermanos Iñaki y Nico Williams, protagonistas de una semana con compromisos de las selecciones nacionales, quieren seguir de fiesta ya de nuevo en el Athletic en el compromiso que abre la séptima jornada de LaLiga ante el Almería en San Mamés, donde buscarán mantener al conjunto vasco en puestos de Liga de Campeones, en tanto que el cuadro andaluz tratará de poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas.

Tres puntos frente a los de Joan Ferrer 'Rubi' les redondearía a los de Ernesto Valverde un arranque de temporada en el que, de momento, están aprovechando la bonanza del calendario para incrustarse en los puestos más deseados de la clasificación (4º, con 13 puntos de 18 posibles).

El Athletic encadena frente al Almería su quinto partido en casa en siete jornadas frente a rivales la mayoría más pensados para mantenerse que para meterse en Europa.

En ese buen arranque rojiblanco, aunque con un par de tropiezos en La Catedral (Mallorca, 0-0; Espanyol, 0-1) están teniendo mucho que ver Unai Simón, con un inicio a la altura de su excelente actuación el martes en Portugal para llevar a España a la fase final de la Liga de Naciones, y los hermanos Williams, que suman cuatro goles, una asistencia y un penalti provocado en lo que va de curso.

Actuaciones que han continuado con sus respectivos debuts en las selecciones de Ghana y España. El de Iñaki con el país de sus padres ya estaba planificado hace meses, pero el de Nico con los de Luis Enrique ha sido más inesperado. Aunque su respuesta ha sido tal que pocos dudan de que estará en la lista del técnico asturiano para Qatar 2022. El mayor con Ghana lo tiene asegurado, de estar disponible.

A los dos y a Simón se les espera en un once inicial contra el Almería para el que parece que también está ya en condiciones Oscar de Marcos, con algunos problemas físicos en el parón que parecen solucionados, y al que aspiran a volver Mikel Vesga y Mikel Balenziaga. No obstante, ante su buena respuesta, quizás Valverde mantenga a Dani García e Íñigo Lekue de inicio en el pivote defensivo y el lateral izquierdo.

Los que no están disponibles son los lesionados Yuri Berchiche y Dani Vivian. La lesión del central hace que no se ponga en duda la presencia en el once de Íñigo Martínez, que no estuvo bien en el último partido ante el Rayo Vallecano y, además, sigue sin renovar el contrato que finaliza a final de temporada,

También se presume con el puesto asegurado en el once titular de mañana a Yeray Álvarez, Oihan Sancet, Iker Muniain y Alex Berenguer, los cuatro a gran nivel en el comienzo de la temporada.

La UD Almería quiere hacer los deberes en San Mamés en la vuelta a la actividad tras el parón de selecciones, pero con la rémora que suponen las tres derrotas que ha encajado de forma consecutiva y que obligan a los andaluces a empezar a sumar de tres en tres con un calendario que se complica antes del Mundial con cuatro partidos a domicilio ante rivales fuertes.

El técnico del equipo, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, recupera efectivos para la cita, pero con la difícil situación que ha surgido por el parón de selecciones, espacio en el que se ha visto impedido de tener a jugadores como el serbio Babic y el maliense El Bilal Touré o Samú Costa y Largie Ramazani que lo hicieron con las sub-21 de Portugal y Bélgica.

Por contra, los almerienses podrán contar con César de la Hoz, que se lesionó en Valladolid y tiene alta deportiva, o el brasileño Leo Baptistao, que no ha estado en los dos últimos partidos.

El cántabro podría aparecer en el once, pero también Gonzalo Melero que, sin estar al cien por cien, ya disfrutó de minutos en el partido disputado en Palma de Mallorca, por lo que el madrileño, uno de los últimos en incorporarse a la disciplina, podría tener sitio en un centro del campo.

En esa parcela también están apuntados el portugués Samú Costa, el argentino Lucas Robertone y el navarro Iñigo Eguaras, que vuelve a San Mamés, donde se hizo futbolista y no llegó a debutar con el primer equipo.

La expedición partirá el mismo viernes desde la capital almeriense a la vizcaína dispuesta a recuperar las sensaciones de las tres primeras jornadas del campeonato, en las que tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, consiguió empatar con opciones de triunfo en el Martínez Valero de Elche y logró imponerse al Sevilla.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Lekue; Dani García, Sancet, Muniain: Nico Williams, Berenguer e Iñaki Williams.

Almería: Fernando; Mendes, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Samú Costa, Eguaras; Ramazani, Melero, Lázaro; y Touré.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité de Las Palmas).

Campo: San Mamés.

Hora: 21.00.